Paul Baeten, schrijver van onder meer Wanderland, Straus Park, de nieuwe novelle Een smerig dier en de tv-reeks Over water, duikt elke week in de populaire cultuur.

Producten die succesvol zijn, kunnen groeien, de personenwagen in de jaren 1950, 1960 bijvoorbeeld. Maar succes eindigt vroeg of laat. De markt raakt verzadigd, het product wordt achterhaald door nieuwe technologie of de wensen van de consument, wetten veranderen... Kortom, bedenk eender welke saaie reden en het is raak.

Nu, zodra de sector die het product maakt in de problemen raakt, gaan er een paar fabrikanten failliet en andere vormen nieuwe groepen om kosten te delen en die zodoende te verlagen. Om het voorbeeld verder te zetten: General Motors had Buick, Oldsmobile, Chevrolet, Pontiac, Cadillac, Saturn en nog een paar kleinere merknamen. Hetzelfde zie je bij parfums, horloges, beeldschermen, matrassen, lenzen, sportartikelen en eigenlijk bij bijna alles: grote groepen maken alles en concurreren met twee of drie andere grote groepen. Hun enige middel om de consument te overtuigen dat er een verschil is tussen al die exact dezelfde producten: marketing. Marketing, wat Zweeds is voor: zeveren tot je het zelf gelooft. Intussen is de consument een klein beetje wijzer geworden en is 'authenticiteit' erg belangrijk geworden. Dus nu gaan al die mastodonten je proberen wijs te maken dat hun massaproducten ook authentiek zijn. Wil de consument zeep zonder echte zeep omdat dat beter is voor de huid? Dan zal Nivea wel iets maken dat net iets anders verpakt is, ietsje meer kost (maar nog altijd niet te veel) en je het idee geeft dat je zeep zonder zeep koopt. Op de VRT zit de nieuwsredactie al een tijdje samen. Radio, internet, tv... Iedereen deelt een grote 'vloer', dicht bij de studio's. Daar valt veel voor te zeggen: informatie wordt sneller gedeeld, kennis wordt gebald. Wat DPG Media nu met News City doet, gaat nog een stapje verder, al was het maar omdat het om een grotere groep gaat, en al zeker over veel meer verschillende merken. Zelfde inhoud, anders verpakt. De Morgen schuift interviews van Humo door, maar evengoed staan op de sites van HLN en De Morgen dezelfde stukken. Ook de mediagroep waar dit stukje ergens een plaats heeft, kan er wat van. Het imago van de merken moet dus gedragen worden door een paar kenmerkende rubriekjes of stukken, al de rest is hetzelfde. Net zoals vier automerken hetzelfde onderstel en zo goed als dezelfde motor gebruiken, waarop ze met een paar esthetische details en heel veel marketing het verschil proberen te maken. Nieuws is, in de woorden van Corry Ellison van The Morning Show, entertainment. En entertainment is natuurlijk gewoon business met een zonnebril op. Als ik een maand lang hetzelfde Ook dat nog-je over een knappe jongen in de Colruyt die getrouwd bleek te zijn (what the actual fuck?) of een bomma die met half Hollywood op de foto prijkt op de serieuzere sites zie staan, dan wil ik heel graag iets kapot kloppen. Liefst iets van glas. Het is niet omdat het ergens binnen je grote mediagroep gratis beschikbaar is en omdat een of andere pipo op een meeting in een duur gebouw wil kunnen zeggen dat de merken goed interactief bezig zijn, dat je het ook moet delen.