Peter Van den Begin zet opnieuw een heerlijke tobbende koning neer die wil reageren op de opkomst van rechts-nationalisme en tegelijk het plezier ontdekt van het rondwandelen op blote voeten.

Koning Nicolas III van België (Peter Van den Begin), alias 'de stille' of 'de zwijger', is op staatsbezoek in Istanbul wanneer hij verneemt dat Wallonië zichzelf onafhankelijk heeft verklaard en de Europese Unie weleens zou kunnen vallen. Alsof dat nog niet erg genoeg is, ligt door een zonnestorm ook nog eens het vliegtuigverkeer boven Europa plat. Zijne Majesteit besluit dan maar om samen met zijn hofhouding incognito door de Balkan naar huis te reizen, maar na een aanslag in Sarajevo ontwaakt de aan het oor geraakte koning in een sanatorium op een Kroatisch eiland. Het kuuroord wordt geleid door dokter Otto Kroll (Warhol- en Fassbinderacteur Udo Kier), die er nogal bijzondere huisregels op nahoudt - van verplichte ochtendgymnastiek en trampolinespringen tot lachtherapie. Het zijn niet de enige eigenaardigheden die zich op het eiland afspelen. Er duiken ook sikhs - klimaatvluchtelingen - in een onderzeeër op en de zoektocht naar een stroman die de keizer kan worden van het neofascistische Nova Europa maakt duidelijk dat de gekken de macht in het sanatorium misschien wel hebben overgenomen. In The Barefoot Emperor, een verrassend vervolg op de mockumentary King of the Belgians (2016), steekt regisseursduo Jessica Woodworth en Peter Brosens opnieuw heerlijk de draak met het koningshuis, de Europese Unie en nationalisme. Hoe verzinnen ze het toch?, vraag je je meer dan eens af tijdens het kijken naar deze satire. Toch is het allemaal niet zo vergezocht als op het eerste gezicht lijkt. The Barefoot Emperor is opgenomen op de Kroatische Brioni-eilanden, waar de Joegoslavische leider Tito een zomerverblijf had en vele staatshoofden en filmsterren ontving. De film speelt slim met die geschiedenis: alle gasten van het sanatorium dragen de naam van hun kamer, een verwijzing naar de gasten van Tito. Zo gaan Louise, de pr-dame van de koning (Lucie Debay), zijn vazal Carlos (Titus De Voogdt) en stafchef Ludovic (Bruno Georis) er als Indira Gandhi, Yasser Arafat en Fidel Castro door het leven. En heet de koning nu Leonid Brezjnev. Woodworth en Brosens zetten in op verstilde, poëtische momenten en een bevreemdende sfeer, zoals ook in hun vorige films Khadak, Altiplano en Het vijfde seizoen het geval was. Die bedachtzame mix van absurdistische of licht surrealistische vondsten en non-verbale humor maken van The Barefoot Emperor een mooie parodie, een droogkomische dramedy die scherper is verteld dan zijn voorganger. Voor wie nog een reden zoekt om te kijken: Van den Begin zet opnieuw een heerlijke tobbende koning neer die wil reageren op de opkomst van rechts-nationalisme en tegelijk het plezier ontdekt van het rondwandelen op blote voeten.