In Andermans zaken combineert komiek Kamal Kharmach het beste van twee werelden: tv maken en bedrijven uit de nood helpen.

De meeste mensen kennen hem als joviale komiek en tv-persoonlijkheid. Minder geweten is dat Kamal Kharmach ook een beredeneerd zakenman is. Hij verkocht vorig jaar zijn donutketen Donutello en doceert bedrijfseconomie aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Met Andermans zaken combineert hij het beste van twee werelden: tv maken en zijn economisch inzicht benutten om kleine ondernemingen in nood een broodnodig duwtje in de rug te geven.

Kamal Kharmach: Ook míjn reputatie staat daarbij op het spel. Als tv-maker wil ik die bedrijven redden. Als je beweert dat je dat kunt, dan moet je dat ook waarmaken. Dan kun je je er niet snel vanaf maken, hun zaak een likje verf geven en vertrekken. We proberen echt structurele veranderingen aan te brengen bij die bedrijven.

Roept die begeleiding bij sommigen geen weerstand op?

Kharmach: Ja. Stel je eens voor: je werkt je hele leven aan een project, gooit er een smak geld tegenaan, het heeft een zekere impact op je familie en dan klopt er iemand aan die, met camera's en al, gaat zeggen hoe je je geld en levenswerk moet organiseren? Het is normaal dat die mensen daar afkerig tegenover staan. Gelukkig werkten we samen met experten. Alles wat ik zei werd gecheckt, elk dossier was voorbereid. Het was een emotioneel intens proces, dat mij slapeloze nachten heeft bezorgd, maar ik ben de VRT wel dankbaar voor dit programma. It ticked a lot of boxes. Econoom zijn is voor mij geen knop die ik moet omdraaien. Als je mij vraagt om je jaarrekening te bekijken, zal ik dat doen. Als ik daar verdachte dingen zie, zal ik dat melden. (lacht)

In coronatijd hebben zelfstandigen en ondernemers het extra moeilijk. Waarom zou je in godsnaam nog ondernemen in België?

Kharmach: België is een land met een groot menselijk kapitaal. De nood om te ondernemen is nog nooit zo groot geweest, maar het klimaat om dat te doen is - door corona - nog nooit zo slecht geweest en dat zal de komende jaren niet beteren. Door de technologische revolutie zijn de tools om relatief snel en makkelijk te ondernemen wel veel breder beschikbaar. Volgens mij zitten we dus nog maar in het begin van het ondernemersverhaal, en krijgen we een maatschappelijke tendens waarbij op lange termijn iederéén ondernemer moet worden.

Hoe groot is de vrees voor ondernemers om failliet te gaan in een land als België?

Kharmach: Dat is vooral in dit land een taboe, jammer genoeg. Als ondernemer ben je kwetsbaar. Je zet alles op het spel, maar je kunt pech hebben met de omstandigheden. Het domste wat je kunt doen is iemand die failliet gaat tegenhouden om opnieuw een bedrijfje op te starten, want die heeft fouten gemaakt die hij of zij in de toekomst niet meer zal maken. En dat woord - faillissement, falen - heeft zo'n kwalijke bijklank. Ik pleit voor een naamsverandering. (lacht)

Andermans zaken Woensdag 30/9, 20.40, Eén

