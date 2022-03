Eigenlijk is Loverman pianist, bekend van onder meer Shht en Partners. Vanaf nu schrijft hij ook bezwerende liefdesliedjes op zijn gitaar.

Aka James de Graef Leeftijd 27 Locatie Brussel Instagram @loverman.95 Leuk weetje Mocht als achtjarige de stem inspreken van 's werelds bekendste clownvis in de Vlaamse versie van Finding Nemo.

Samen met Daisy Darkpark vormt hij het experimentele electroduo Partners en als frontman van de Gentse spacerockband Shht maakt hij deel uit van 'de meest verwarrende band van Vlaanderen'. Geen van beide projecten kan je evenwel voorbereiden op zijn nieuwe alter ego Loverman, waarmee James de Graef gewapend met een gitaar en zijn meest doorleefde troubadourstem het klassieke liefdeslied onder handen neemt, Nick Cave en Leonard Cohen achterna. 'Op een dag had ik plots een akoestische gitaar in mijn handen, en de liedjes kwamen vanzelf', aldus Loverman. 'Vervolgens ben ik op mijn dak gekropen en heb ik een hele plaat opgenomen.'

De buurvrouw van Loverman maakte dus al een poos geleden, zij het onvrijwillig, kennis met Loverman, nu is de rest van de wereld aan de beurt. Deze week verschijnt zijn debuutsingle Into the Night, een bezwerend liefdeslied en meteen ook een goede introductie. 'Op het eerste gezicht zou je Loverman kunnen labelen als singer-songwritermuziek, maar het is evenzeer twisted, donker en punky.' Net als de bijbehorende videoclip trouwens, waarin Loverman verkleed als een ietwat angstaanjagende, maar romantische vampier door de nachtelijke straten van Parijs dwaalt.

Een willekeurige quote 'Als je vindt dat Loverman ver van mijn andere projecten ligt, mag je blij zijn dat je niet in mijn hoofd kunt kijken.'

