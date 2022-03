En wat u nog meer moet weten over haar langverwachte derde album Motomami.

Ze heeft er haar tijd voor genomen

Vier jaar geleden bestormde Rosalía enigszins onverwachts de internationale popwereld met flamenco. Of beter: met háár versie van flamenco. De Spaanse ontdekte het genre op haar dertiende in de buitenwijken van Barcelona en studeerde jarenlang flamencozang, maar besloot er vervolgens pop, trap, reggaeton, r&b en samples van sputterende motoren en gierende banden tegenaan te gooien. Het resultaat is een soort millennial flamenco dat puristen doet huiveren, maar wél aanslaat bij het grote publiek. Los Ángeles, haar debuutplaat uit 2017, prijkte bovenaan in verschillende Spaanse eindejaarlijstjes en leverde haar een nominatie op voor beste nieuwe artiest op de Latin Grammy's. Maar het was de zowat unaniem bejubelde opvolger El mal querer waarmee de toen 25-jarige Rosalía zich definitief op de kaart zette. Het album haalde drie keer platina, werd het meest gestreamde album in de geschiedenis van de Spaanse Spotify en kaapte enkele Grammy's weg. Rosalía groeide in sneltempo uit tot een van dé gezichten van de Spaanstalige pop die wereldwijd de charts domineert. The New York Times kroonde haar niet voor niets tot 'de Rihanna van de flamenco'.

Rosalía groeide in sneltempo uit tot een van dé gezichten van de Spaanstalige pop die wereldwijd de charts domineert. The New York Times kroonde haar niet voor niets tot 'de Rihanna van de flamenco'. Dat legde enige druk op haar schouders. Al tijdens de tournee rond El mal querer begon Rosalía in Los Angeles aan een opvolger te werken. Een derde album dat haar status als wereldster moet bevestigen, maar waarop ze zich tegelijk van een nieuwe, verrassende kant laat zien. Alleen: dat wilde aanvankelijk niet zo goed vlotten. In interviews liet Rosalía vallen dat ze haar nieuwe project graag al in 2020 wilde droppen, maar mede door de pandemie en een writer's block werd de release nog twee jaar uitgesteld en zal Motomami pas volgende week verschijnen. 'Er waren maanden waarin ik overweldigd werd door het touren', vertelde ze onlangs in een interview met i-D Magazine. 'En dan probeerde ik ook nog eens tijd in de studio door te brengen. Het was véél. Ik moest mijn tijd nemen voor dit album. Wachten tot ik weer de energie vond die ik nodig heb om muziek te maken.' Niet dat fans in de tussentijd op hun honger bleven zitten. In afwachting van Motomami bracht Rosalía nummers uit met James Blake, Bad Bunny, Arca, C. Tangana, Travis Scott, Tokischa, Oneohtrix Point Never en J Balvin. Ze dropte enkele losse solosingles, waaronder Aute cuture, Milionària en Juro que. Lo vas a olvidar, haar breekbaar duet met Billie Eilish, prijkte op de soundtrack van Euphoria. Ze maakte haar acteerdebuut in Dolor y gloria van Pedro Almodóvar, die zich eerder al outte als superfan van de zangeres. Ze had een cameo in de videoclip bij WAP van Cardi B en Megan Thee Stallion, misschien wel het meest besproken nummer van 2020. En eind vorig jaar kreeg ze samen met Arca haar eigen radiozender in Grand Theft Auto, waarop ze nummers van onder meer Daddy Yankee, Caroline Polachek en Bad Gyal draait. De logische vraag is dus niet waarom we zo lang moesten wachten op Motomami, maar hoe Rosalía überhaupt nog de tijd vond om aan een nieuwe plaat te werken. De voorbije jaren leek zowat elke zichzelf respecterende popster in de rij te staan om met Rosalía de studio in te duiken. Die drang naar muzikale samenwerkingsverbanden zal ook weerklinken op Motomami. Haar trouwe rechterhand El Guincho, met wie ze intensief samenwerkte op El mal querer, is opnieuw van de partij. Haar lief Rauw Alejandro, ook wel bekend als de 'king of modern reggaeton', schreef mee aan het nummer Chicken Teriyaki. James Blake en de Dominicaanse rapper Tokischa kregen een feature. Ze deelde een New Yorkse studio met Frank Ocean, die haar mee van haar writer's block afhielp, haar uitdaagde om zich kwetsbaar op te stellen en in ruil een shout-out kreeg op de opener Saoko. En op La fama, de leadsingle die eind vorig jaar verscheen, haalt The Weeknd zijn beste Spaans boven. 'Rosalía's superkracht is dat ze erin slaagt om mensen lyrics te laten zingen die ze misschien niet eens kunnen vertalen, maar die ze toch emotioneel lijken te begrijpen', aldus de Canadees. Met Motomami bewijst Rosalía nogmaals dat ze iederéén kan meeslepen in haar sound. Of het nu gaat om experimentele rappers of doorgewinterde popfenomenen. De eerste singles deden het al vermoeden: Motomami klinkt niet zoals u op basis van Rosalía's eerdere repertoire zou verwachten. Waar ze op Los Ángeles en El mal querer de flamenco heruitvond, lijkt ze dat met Motomami vooral met zichzelf te willen doen. In plaats van verder te bouwen op de sound die van haar een ster maakte, zoekt ze resoluut nieuwe muzikale oorden op. De Puerto Ricaanse salsazanger Héctor Lavoe is daarbij een referentie, net als Nina Simone, Patti Smith, Bach, Pedro Almodóvar en Vivienne Westwood. Maar de meest expliciete invloed is reggaeton, een genre dat al deel uitmaakt van Rosalía's muzikale woordenschat sinds ze op haar elfde op een plaatselijke kermis danste op Don Omar, maar dat op haar vorige platen eerder subtiel te horen was. Motomami moet een genreblendend, gedurfd experiment worden, met een innovatieve sound, verwarrende lyrics, pompende beats en héél veel seks. Hentai, waarvan in januari al een teaser op TikTok verscheen, gaat over iemand willen berijden zoals een fiets, wordt door fans gecategoriseerd onder 'slut bop' en klinkt volgens Twitter alsof een dronken en geile kinderband de lyrics bij elkaar pende. Op Saoko, een nummer 'zo leuk als met een Lamborghini rijden', samplet ze de reggaetonhit Saoco van Wisin en Daddy Yankee. Het zwoele, in your face Chicken Teriyaki kwam dan weer tot stand in het New Yorkse Mercer Hotel 'omdat ze daar niet klagen als de muziek te luid staat' en doet eerder denken aan de hyperpop van Arca en Charli XCX, dan aan de flamenco op El mal querer. Verder knipoogt Rosalía naar Kim Kardashian, anime, Lego, scififilms en Prinses Diana en flirt ze met rap en ravemuziek. De nieuwe Rosalía is verwarrend, maar verdomd catchy. Om u een idee te geven hóé verwarrend: Rolling Stone, dat de hele plaat al mocht beluisteren, vergelijkt Motomami met Beastie Boys' Ill Communication en Moby's Play, gecombineerd met de warmte van Lordes Pure Heroine en de rauwheid van Nine Inch Nails' The Downward Spiral. Géén idee wat we ons daarbij moeten voorstellen, maar het voorspelt in ieder geval geen doordeweekse popplaat. Rosalía wist altijd al autobiografische hints te verweven in haar muziek en esthetiek. Zo verwezen de truckers en getunede wagens uit de videoclip bij haar doorbraakhit Malamente naar haar jeugdjaren in de suburbs van Barcelona. Alleen: héél intiem was dat nu ook weer niet. Zelfs met twee platen en een goedgevuld Instagramprofiel op zak, bleef Rosalía ietwat moeilijk te doorgronden. Daar zou weleens verandering in kunnen komen met Motomami, naar eigen zeggen haar meest persoonlijke werk tot dusver. Dat klinkt misschien als verkooppraat, maar het lijkt niet gelogen. Begin 2021 begon Rosalía op het mysterieuze Instagramaccount @holamotomami het proces van de plaat vast te leggen, inclusief traantjes, tandenpoetsbeurten en vermoeide selfies. Motomami zelf wordt dan weer opgedeeld in twee delen: het opvliegende, dansbare en experimentele Moto - Japans voor 'harder' en naar eigen zeggen een verwijzing naar de agressieve kant van de vrouw - en het kwetsbare, zachte en organische Mami - Spaanse slang voor, naargelang de context, 'moeder', 'vriendin' of 'aantrekkelijke vrouw'. Een contrast dat hier en daar een kleine mindfuck oplevert, maar wel een genuanceerde inkijk hoopt te geven in wie Rosalía nu eigenlijk écht is. Of in ieder geval de versie die ze ons wil laten zien. 'Wanneer je iemand leert kennen, gebeurt dat niet meteen', vertelde ze aan i-D Magazine. 'Het kost tijd. Beetje bij beetje krijgen mensen te zien wie ik ben. Ik hoef nog niet al mijn kanten prijs te geven en mensen hoeven me nog niet helemaal te begrijpen als muzikant. Ik heb geen haast.' Motomami bewijst nu al één ding: geduld is een schone deugd.