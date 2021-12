Gewoon omdat het opviel: er werd veel gevloekt in tv-titels dit jaar.

F*** You Very, Very Much (Streamz)

Ging oorspronkelijk An_Aal heten, zowel een verwijzing naar de Instagram-handle van An (Frances Lefebure) als naar de annalen van de vriendschap tussen de drie hoofdpersonages. De zender zag dat niet zitten. Iedereen snapte waarom. Dus werd het een Lilly Allen-referentie met drie sterretjes.

Schitt's Creek (Eén)

Een woordspeling op 'to be up shit creek' ('je in een lastig parket bevinden'). De makers kregen pas een go nadat ze, met een telefoonboek in de hand, de zender overtuigden dat 'Schitt' een normale familienaam is in de VS (en in een gewone nieuwsuitzending dus ook niet gecensureerd zou worden).

Kevin Can F**k Himself (Amazon Prime)

Half een sitcom met lachband over een sofapatat en zijn gedienstige vrouw, half een donker drama over wat de vrouw (Annie Murphy uit Schitt's Creek) moet doorstaan buiten beeld. De titel is een fuck you richting de Amerikaanse sitcom Kevin Can Wait.

wtFOCK (web)

Heet nagenoeg overal in Europa Skam, zoals het Noorse origineel, behalve in ons land. Zou eerst Fock heten, de Vlaamse variant van 'fuck', maar toen de makers zich realiseerden dat die naam mogelijks tieners naar verkéérde websites kon leiden, werd dat wtFOCK.

Bonus: Rap Sh*t (HBO Max)

De nieuwe reeks van Issa Rae ( Insecure), die voor 2022 verwacht wordt. Scheldwoorden betekenen niks meer in het streamingtijdperk.

