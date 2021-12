Van Christian Osters tragikomische reisverhaal tot de geschiedenis van Nina Simons kauwgom, deze boeken beroerden ons het meest dit jaar.

1 Drie mannen en een stoel, Christian Oster

De titel klinkt als het begin van een cafégrap en dit tragikomische reisverhaal werkt inderdaad op de lachspieren, maar houd uw zakdoek bij de hand want de ontroering loert om de hoek. Christian Oster levert een mysterieus en bloedmooi staaltje literatuur af dat lang blijft nazinderen.

2 Het personeel, Olga Ravn

Ja, je moet spontaan aan Alien en Blade Runner denken bij deze poëtische scifiroman. Maar bovenal creëert Olga Ravn een ontluisterend verhaal over hoe mens en cyborg op zoek gaan naar hun identiteit. Nu nog visionair, straks misschien alledaags.

3 Grensgebieden, Gerald Murnane

Gerald Murnane raakt gefascineerd door een raampje en biedt de lezer een venster op zijn ziel. De Australische schrijver loert met een proustiaanse microscoop naar de banale wereld en evenaart zijn Franse voorloper.

4 Tropismen, Nathalie sarraute

Raadselachtig maar uitdagend, dit opnieuw vertaalde pareltje. Met deze nouveau roman ontkurkte Nathalie Sarraute in 1939 een volledig nieuwe literaire stroming. Deze koortsdroom zal uw blik op de letteren veranderen.

5 Gehuwde rotsen, Jan Lauwereyns

Schrijver en hersenwetenschapper Jan Lauwereyns gaat doorheen gedichten, boeken, foto's en heel veel herinneringen op zoek naar de betekenis van de twee rotsen in zijn leven: zijn ouders. Daarbij wordt hij keer op keer getroffen door de zelfmoord van zijn moeder.

6 Vuurtorenberichten, Jazmina Barrera

Voor de Mexicaanse schrijfster Jazmina Barrera zijn vuurtorens even aanlokkelijk als het gezang van sirenen. Gelukkig leidt ze geen schipbreuk en pende ze haar obsessie neer in een prachtig logboek. Geniet vanuit uw sofa van een reis door brein en wereld.

7 Het einde van het lied, Willem du Gardijn

Een roman over eeuwige vragen en de vertroosting van de taal waarin een classicus na de zelfmoord van zijn vrouw naar Napels trekt om er in de voetsporen van de stervende keizer Hadrianus te treden en Marguerite Yourcenars Mémoires d'Hadrien te voltooien.

8 Billy Summers, Stephen King

Wanneer huurmoordenaar Billy Summers zich voor een opdracht in een klein Amerikaans stadje als schrijver moet voordoen, begint hij zijn levensverhaal neer te pennen. Een psychologisch meesterwerk van King, en een ode aan kleinstedelijk Amerika en de kracht van literatuur.

9 Dode meisjes, Selva Almada

In haar snoeiharde journalistieke debuut klaagt de Argentijnse schrijfster Selva Almada de plaag van vrouwenhaat in haar land aan. Daarbij schuwt ze, volledig terecht, de gruwelijke details niet. Niet voor zwakke lezersmagen.

10 Nina Simone's Gum, Warren Ellis

In 1999 pulkte Warren Ellis de kauwgum van Nina Simone van haar piano om die jarenlang als een relikwie te bewaren en uiteindelijk om te turnen tot een kunstwerk. Ellis duikt in zijn geheugen en laat zien hoe een snoepje kan uitgroeien tot een symbool dat mensen verbindt.

