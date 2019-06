De kruitdamp is opgetrokken en de laatste 'cocksuckers' en 'cunts' zijn uitgespuwd: met de film Deadwood krijgt de gelijknamige HBO-westernserie, dertien jaar na de laatste aflevering, eindelijk haar slotact. Knack Focus velt zijn oordeel.

1889. Een nagelnieuwe stoomtrein raast richting het mijnstadje Deadwood, dat dertien jaar na zijn ontstaan nog steeds in de ban van de goudkoorts is maar waar nu de eerste telefoonpalen in de grond worden geheid en de oprichting van de staat South Dakota wordt gevierd. Iets verderop daalt de straalbezopen Calamity Jane (Robin Weigert) op haar paard de lommerrijke heuvels af richting het bonte amalgaam van hotels, bordelen, winkeltjes en huizen in de vallei.

...