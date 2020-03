Kunstenaarsplatform State of the Arts heeft een video gedeeld van actrice Maaike Neuville. Zij schreef een tekst waarin ze haar ongenoegen uit over het beleid van de regering en vond onder anderen Zwangere Guy en Lize Spit bereid om die met haar te brengen.

Veerle Baetens, Zwangere Guy, Marc Didden, Brihang, Martha Da'ro, Blu Samu, Lize Spit en uiteraard Maaike Neuville zelf: het is maar een deel van de groep die de actrice uit onder meer De twaalf bij elkaar bracht om haar gedicht Strijdlied van 't hart voor te dragen. 'Dit is nog maar het begin van een wereld in verandering / Dit is nog maar het begin van een strijd van 't hart / Zoals het altijd maar begint met een besparing, te verwaarlozen / Zoals het altijd maar begint met een weg te lachen smart', klinkt het.

State of the Arts, een artiestenplatform dat zich zorgen maakt over de staat van de kunsten in Vlaanderen, heeft het filmpje gedeeld, maar het initiatief komt van Neuville zelf, zegt woordvoerder Tom Kestens. Neuville beaamt dat. 'De tekst is eind vorig jaar ontstaan, toen de besparingen op cultuur en welzijn volop in de actualiteit waren. Hij is bedoeld om iedereen te motiveren die strijdt voor thema's als welzijn en cultuur en tegen een samenleving die volledig volgens de marktlogica werkt.'

De video verschijnt aan de vooravond van enkele protestacties, waaronder de European Strike, een demonstratie voor het klimaat met Greta Thunberg in Brussel, en de mars op Internationale Vrouwendag, zondag 8 maart. Of Neuville zelf zal meelopen, weet ze nog niet. 'Ik vind het ook belangrijk om te blijven werken. Maar daarnaast wil State of the Arts het niet enkel cultuur over hebben. Welzijn, het klimaat, racisme, vrouwenrechten... al die thema's gaan ons aan, omdat ze allemaal wijzen op hetzelfde manco in het beleid.'

State of the Arts stelt zich al enkele jaren kritisch op voor de overheid en hield zo in het najaar van 2019 al protestacties tegen de besparingen op de culturele projectsubsidies door bevoegd minister Jan Jambon (N-VA) en de Vlaamse regering. Ook tegen het beleid van zijn voorganger Sven Gatz (Open VLD) protesteerde de vereniging.

