Les Nuits Botanique worden uitgesteld naar 1 tot 11 oktober. Het festival van de Brusselse concertzaal Botanique zou in virusvrije tijden plaatsvinden begin mei.

Les Nuits Botanique is het eerste Belgische festival dat in het water valt door de coronacrisis. Het festival verhuist van de lente naar het einde van de zomer. Ook de allereerste edities van Les Nuits gingen door na de zomer.

Sommige artiesten die zouden optreden op Les Nuits 2020 komen terug in oktober, anderen krijgen een plaats tijdens het reguliere concertseizoen van de Botanique. 'We wassen grondig onze handen en gooien ons met passie en vol energie in de voorbereiding van"'Les Nouvelles Nuits"', aldus de Botanique. 'Samen met honderden artiesten, partners en medewerkers uit de muziekindustrie doen we er alles aan om jullie op de beste manier te verwelkomen na deze vreemde periode.'

De concertzaal schortte eerder deze maand alle shows tot 5 april op. Onder meer Oboy, Caribou en Easy Life kregen reeds een nieuwe datum. De concerten die tussen 5 april en Les Nuits gepland stonden, gaan tot nader order nog steeds door. Aangekochte tickets blijven geldig, maar kunnen ook worden terugbetaald.

Les Nuits Botanique is het eerste Belgische festival dat in het water valt door de coronacrisis. Het festival verhuist van de lente naar het einde van de zomer. Ook de allereerste edities van Les Nuits gingen door na de zomer.Sommige artiesten die zouden optreden op Les Nuits 2020 komen terug in oktober, anderen krijgen een plaats tijdens het reguliere concertseizoen van de Botanique. 'We wassen grondig onze handen en gooien ons met passie en vol energie in de voorbereiding van"'Les Nouvelles Nuits"', aldus de Botanique. 'Samen met honderden artiesten, partners en medewerkers uit de muziekindustrie doen we er alles aan om jullie op de beste manier te verwelkomen na deze vreemde periode.'De concertzaal schortte eerder deze maand alle shows tot 5 april op. Onder meer Oboy, Caribou en Easy Life kregen reeds een nieuwe datum. De concerten die tussen 5 april en Les Nuits gepland stonden, gaan tot nader order nog steeds door. Aangekochte tickets blijven geldig, maar kunnen ook worden terugbetaald.