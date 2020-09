Tientallen Amerikaanse celebrities, onder wie Kim Kardashian en Leonardo DiCaprio, blijven woensdag stil op Facebook en Instagram. Hiermee willen ze de socialemediakanalen aanzetten om meer actie te ondernemen tegen haatboodschappen en desinformatie.

De oproep tot boycot komt van een reeks Amerikaanse burgerrechtenorganisaties, waaronder de Anti Defamation League en de NAACP. Zij lanceerden deze actie al in juni, onder de hashtag #StopHateforProfit.

Tal van Amerikaanse beroemdheden steunen de actie en maken woensdag 24 uur lang geen gebruik van Facebook en Instagram. Zo ook Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, comedian Sacha Baron Cohen en Kim Kardashian, één van de meest populaire figuren op Instagram. Op haar Twitter-account zegt Kardashian 'niet stil te kunnen blijven terwijl deze platformen haat, propaganda en fake news blijven verspreiden'. Ze wees op de impact hiervan op de verkiezingen en democratie in de VS.

De voorbije maanden trokken ook heel wat adverteerders zich al terug op Facebook. Begin juli had topman Mark Zuckerberg een ontmoeting met de initiatiefnemers van de actie. Bij deze ontmoeting werden een tiental maatregelen gevraagd, maar Facebook heeft daarvan nog maar enkele gerealiseerd, waaronder de aanstelling van een expert inzake burgerrechten. Het socialemediaplatform trok ook een aantal berichten in en verstrengde de regels voor politieke reclame, maar dat volstaat volgens de initiatiefnemers niet. (Belga)

De oproep tot boycot komt van een reeks Amerikaanse burgerrechtenorganisaties, waaronder de Anti Defamation League en de NAACP. Zij lanceerden deze actie al in juni, onder de hashtag #StopHateforProfit. Tal van Amerikaanse beroemdheden steunen de actie en maken woensdag 24 uur lang geen gebruik van Facebook en Instagram. Zo ook Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, comedian Sacha Baron Cohen en Kim Kardashian, één van de meest populaire figuren op Instagram. Op haar Twitter-account zegt Kardashian 'niet stil te kunnen blijven terwijl deze platformen haat, propaganda en fake news blijven verspreiden'. Ze wees op de impact hiervan op de verkiezingen en democratie in de VS. De voorbije maanden trokken ook heel wat adverteerders zich al terug op Facebook. Begin juli had topman Mark Zuckerberg een ontmoeting met de initiatiefnemers van de actie. Bij deze ontmoeting werden een tiental maatregelen gevraagd, maar Facebook heeft daarvan nog maar enkele gerealiseerd, waaronder de aanstelling van een expert inzake burgerrechten. Het socialemediaplatform trok ook een aantal berichten in en verstrengde de regels voor politieke reclame, maar dat volstaat volgens de initiatiefnemers niet. (Belga)