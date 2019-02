Vier kunstenaars die verafgood worden in de popwereld

ALEJANDRO JODOROWSKY

Grootse fan: Kanye West

Grootste knipoog: Voor zijnYeezus-tour haalde Kanye West de mosterd bijThe Holy Mountain, de surrealistische cultfilm uit 1973 van Chileen Alejandro Jodorowsky. Referenties zat: de bergen, de christelijke mythologie, de explosie.

Sommige filmscènes worden bijna exact nagespeeld. Al hoeft het voor West ook niet té ver te gaan. Op een gegeven moment hangt het gezicht van het hoofdpersonage uit de film vol vliegen. Bij Ye wordt dat een met diamanten bezet masker, ontworpen door Maison Martin Margiela. Geen hond die het verschil ziet.





PIPILOTTI RIST

Grootse fan: Beyoncé

Grootste knipoog: Beyoncé speelt wel vaker leentjebuur bij andere artiesten, zoals René Magritte, Anne Teresa De Keersmaeker, dichteres Warsan Shire en Terrence Malick. Maar de meest verrassende verwijzing was misschien wel die in de videoclip voorHold Up(2016). Daarin wandelt Beyoncé zelfverzekerd door de straten terwijl ze met een knuppel auto's vermorzelt. De Zwitserse videokunstenares Pipilotti Rist deed in 1997 precies hetzelfde (maar dan met een bloem) in haar videoEver Is Over All. Sommigen vonden dat meer plagiaat dan ode.





JOSEPH BEUYS

Grootse fan: Kanye West

Grootste knipoog: Na zijn steunbetuigingen aan Trump, zijn bizarre Twitteravonturen en zijn 'slavernij is een keuze'-uitspraak zochten veel Kanye-fans naar antwoorden. Volgens een attente twitteraar maakte het allemaal deel uit van een geschifte performance. Eerder had West namelijk een foto van Beuys' performance I Like America and America Likes Me(1974) getweet, waarin hij zichzelf opsloot met een coyote die 'de schade door witte mannen berokkend aan het Amerikaanse continent en zijn inheemse culturen' voorstelde. Na enkele dagen waren Beuys en het beest de beste vrienden.





MAYA DEREN

Grootse fan: Janelle Monáe

Grootste knipoog: Milla Jovovich'Gentleman Who Fellis een haast letterlijke remake van een van haar films, Agnes Obel verknipte haar kortfilmThe Very Eye of Night tot de videoclip voorDorian, de albumhoes van Arcade FiresReflektor zou op haar werk geïnspireerd zijn en Thurston Moore voorzag haar films van een soundtrack op de recentste editie van Film Fest Gent.

Maya Deren mag dan al bijna zestig jaar dood zijn, het werk van de Oekraïens-Amerikaanse experimentele filmmaakster, choreografe, danseres, dichteres, schrijfster en fotografe blijft voortleven. De bekendste verwijzing komt van Janelle Monáe. InTightropeduiken mysterieuze, in capes gehulde figuren met spiegelgezichten op, identiek aan die uit DerensMeshes (1943).