Het Noordbrabants Museum in de Nederlandse stad Den Bosch krijgt 550 kunstwerken in doorlopende bruikleen. In de collectie prijken werken van onder andere Brueghel, Rubens, Mondriaan, Picasso, Magritte, Dalí en Modigliani.

JK Art Foundation, ook in Den Bosch gevestigd, vertrouwde de indrukwekkende verzameling aan het museum. Volgens de stichting is de collectie op lange termijn beter op haar plaats in het museum. Van 18 december tot en met 26 februari zal het Noordbrabants Museum al een eerste selectie van 100 topwerken uit de verzameling tentoonstellen.

Voor museumdirecteur Charles de Mooij is het 'een droom die uitkomt'. In de afgelopen tien jaar exposeerde het museum al delen van de collectie. De stichting leent met regelmaat ook uit aan andere musea in het binnen- en buitenland, zoals recent nog aan het MoMA in New York. 'Een prachtige collectie die in Nederland haar gelijke niet kent', zo noemde Wim Pijbes, oud-directeur van het Rijksmuseum, de verzameling.

Het Noordbrabants Museum staat internationaal op de kaart sinds de expositie Jheronimus Bosch - Visioenen van een genie, die in 2016 421.000 bezoekers uit 81 landen trok. De afgelopen paar jaar kocht het museum meerdere belangrijke werken aan, waaronder vier stuks van de in Brabant geboren Vincent van Gogh. Het museum hoopt met de nieuwe collectie Belgische kunstliefhebbers te bekoren. Een groot aantal van de werken zijn gemaakt door Belgische kunstenaars zoals de surrealistische schilder René Magritte.

