Het Britse kunsttijdschrift Apollo heeft de tentoonstelling 'Van Eyck. Een optische revolutie', die dit voorjaar te zien was in het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK), uitgeroepen tot 'Exhibition of the Year'.

De van Eyck-tentoonstelling valt in de prijzen. Voor de tentoonstelling was een ongezien aantal schilderijen van de befaamde kunstenaar samengebracht in het MSK. De tentoonstelling zou lopen tot 30 april 2020 maar moest vroegtijdig de deuren sluiten omwille van de coronacrisis.

De Apollo Awards worden sinds 1992 uitgereikt door het Britse kunsttijdschrift Apollo en erkennen bijzondere prestaties in de kunst- en museumwereld. De expo van het Gentse museum belandde in de shortlist van de categorie 'Exhibition of the Year' en haalde het uiteindelijk van de Leonardo da Vinci-tentoonstelling in het Musée du Louvre in Parijs, de Artemisia Gentileschi-tentoonstelling in de National Gallery in London en de tentoonstelling 'Sahel: Art and Empires on the Shores of the Sahara' in het Metropolitan Museum of Art in New York.

'Van Eyck. Een optische revolutie' was de grootste Jan van Eyck-tentoonstelling ooit. Wereldwijd zijn er slechts een twintigtal schilderijen en tekeningen van Jan van Eyck bewaard en meer dan de helft daarvan waren in het MSK te bewonderen. De pas gerestaureerde buitenluiken van het Lam Gods stonden centraal en werden voor het eerst in de geschiedenis buiten de Sint-Baafskathedraal getoond. (Belga)

