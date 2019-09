Uit Leuvens onderzoek blijkt dat Pieter Bruegel de Oude ook een virtuoze tekenaar was

De resultaten van het onderzoek worden getoond in de tentoonstelling 'The World of Bruegel in Black and White' die vanaf 15 oktober in KBR in Brussel loopt.

Bruegel is vooral bekend voor zijn schilderijen, maar op jonge leeftijd maakte hij in opdracht van de Antwerpse kopergraveur Hieronymus Cock ook reeds een aantal ontwerpen voor gravures die vervolgens op koperplaten werden gezet en gedrukt. De Leuvense onderzoekers konden drie originele tekeningen en circa 200 gedrukte prenten die de KBR - de nieuwe naam voor Koninklijke Bibliotheek in Brussel - bewaart minutieus onderzoeken. De onderzoekers kregen dankzij geavanceerde technologie een gedetailleerd dieptezicht van het grafisch werk van Bruegel. Voor- en achterzijde van elke tekening en prent werden hierbij verschillende keren gefotografeerd in een zeer hoge resolutie waarbij men kon inzoomen tot op de papiervezel. Verdere details werden bestudeerd met het mobiel beeldvormingsapparaat Microdome. Tot slot werd de chemische samenstelling geanalyseerd. Kunstwetenschapper Lieve Watteeuw is een en al bewondering voor de virtuositeit van Bruegel. 'Nu we zijn complexe tekeningen zo scherp kunnen zien, merken we hoe weinig hulplijntjes hij gebruikte. Hij moet niet alleen een vaste hand gehad hebben, maar ook een bijzonder scherp oog en een uitgebreid palet aan technieken. Op één vierkante centimeter paste hij wel tien technieken toe, van arceren tot pointilleren, en dit met verschillende inkten en ganzenveren', aldus Watteeuw in Campuskrant, het blad van de KU Leuven.