Een doek van de Spaanse schilder Pablo Picasso is donderdag bij veilingshuis Christie's in New York onder de hamer gegaan voor 103,4 miljoen dollar (85 miljoen euro).

Het gaat om het schilderij 'Vrouw gezeten bij een raam (Marie-Thérèse)'. Het werd verkocht na een strijd van meer dan 19 minuten tussen de verschillende bieders. Het werk werd 8 jaar geleden nog in Londen verkocht voor omgerekend 44,8 miljoen dollar, nog niet de helft van de prijs van donderdag.

Picasso schilderde het canvas met daarop zijn toenmalige muze Marie-Thérèse Walter in 1932. Net als op 'De Droom', een ander doek waarop Walter is afgebeeld, heeft Picasso haar geschilderd in overwegend lichte en heldere kleuren. Walter (1909-1977) was van 1927 tot 1935 de geliefde van Picasso. Toen de twee elkaar ontmoetten, was de Française nog maar 17 jaar oud en woonde Picasso nog samen met zijn eerste vrouw, Olga Kokhlova. De twee kregen samen een dochter, Maya Widmaier Picasso, maar Picasso verliet Walter uiteindelijk voor zijn nieuwe model en geliefde Dora Maar.

Een onlineveiling van zo'n 200 werken van Picasso leverde vorig jaar nog bijna 5,5 miljoen euro op. Toen was een grote vaas het pronkstuk.Die leverde bijna een half miljoen euro op.

Het was twee jaar geleden dat een schilderij nog voor meer dan 100 miljoen dollar verkocht werd. Toen werd een schilderij van de 'Hooibergen'-serie van Claude Monet geveild voor 110,7 miljoen dollar bij Sotheby's in New York.

Vijf werken van Picasso gingen al voor meer dan 100 miljoen dollar onder de hamer. Het duurste schilderij was 'De vrouwen van Algiers', dat in 2015 voor 179,4 miljoen geveild werd.

Picasso overleed in 1973 op 91-jarige leeftijd in Frankrijk. Hij wordt gezien als een van de invloedrijkste kunstenaars van de vorige eeuw.

