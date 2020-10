Een schilderij van de Vlaamse schilder Pieter Brueghel de Jonge is woensdagavond voor 280.000 euro onder de hamer gegaan in het veilinghuis Legia Auction in het Luikse Hannut. Dat heeft het veilinghuis gemeld. Het schilderij was het eigendom van een Belgische familie.

Elk jaar worden minder dan tien schilderijen verkocht van de schilder die in 1564 geboren werd in Brussel, aldus experts. Dat de verkoop plaatsvindt in het geboorteland van de schilder is helemaal zeldzaam.

Het schilderij 'Maaltijd van landbouwers in de openlucht', dat geschilderd werd in Antwerpen in 1616, beeldt een dorpstafereel af uit het begin van de zeventiende eeuw. Het werd gevonden in een kasteel in Hoei na het overlijden van de eigenaar.

De erfgenamen wisten niet dat hun ouders zo'n waardevol schilderij in hun bezit hadden, aldus Vincent de Lange van veilinghuis Legia Auction. 'Ze wisten zelf niet hoe het schilderij in het kasteel was belandt, aangezien dat terugging tot de periode van hun overgrootouders.'

Het schilderij bevond zich in een soort van schuur naast het huis, afgeschermd van het licht en met een redelijk constante temperatuur, waardoor het zeer goed bewaard is.

De acht erfgenamen deden beroep op het veilinghuis om het schilderij te verkopen. Experts hadden geschat dat er 300.000 tot 400.000 euro waard was. Slechts één persoon deed een bod, van 280.000 euro. Volgens het veilinghuis heeft het coronavirus er mee voor gezorgd dat de interesse beperkt was.

Pieter Brueghel de Jonge (1564-1637) was de oudste zoon van Pieter Brueghel de Oude (1525-1569). Die laatste wordt samen met Jan van Eyck, Hieronymus Bosch en Peter Paul Rubens gezien als de grote meesters van de Vlaamse school. Brueghel de Jonge schilderde vooral dorpstaferelen en feestelijkheden op het platteland.

Elk jaar worden minder dan tien schilderijen verkocht van de schilder die in 1564 geboren werd in Brussel, aldus experts. Dat de verkoop plaatsvindt in het geboorteland van de schilder is helemaal zeldzaam. Het schilderij 'Maaltijd van landbouwers in de openlucht', dat geschilderd werd in Antwerpen in 1616, beeldt een dorpstafereel af uit het begin van de zeventiende eeuw. Het werd gevonden in een kasteel in Hoei na het overlijden van de eigenaar. De erfgenamen wisten niet dat hun ouders zo'n waardevol schilderij in hun bezit hadden, aldus Vincent de Lange van veilinghuis Legia Auction. 'Ze wisten zelf niet hoe het schilderij in het kasteel was belandt, aangezien dat terugging tot de periode van hun overgrootouders.' Het schilderij bevond zich in een soort van schuur naast het huis, afgeschermd van het licht en met een redelijk constante temperatuur, waardoor het zeer goed bewaard is. De acht erfgenamen deden beroep op het veilinghuis om het schilderij te verkopen. Experts hadden geschat dat er 300.000 tot 400.000 euro waard was. Slechts één persoon deed een bod, van 280.000 euro. Volgens het veilinghuis heeft het coronavirus er mee voor gezorgd dat de interesse beperkt was. Pieter Brueghel de Jonge (1564-1637) was de oudste zoon van Pieter Brueghel de Oude (1525-1569). Die laatste wordt samen met Jan van Eyck, Hieronymus Bosch en Peter Paul Rubens gezien als de grote meesters van de Vlaamse school. Brueghel de Jonge schilderde vooral dorpstaferelen en feestelijkheden op het platteland.