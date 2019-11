Roger Ballen, huisfotograaf van Die Antwoord: 'Krijg je nachtmerries van mijn foto's? Geweldig!'

Jozefien Wouters Freelancejournaliste

Als u niet tijdig een kaartje had voor de passage van Die Antwoord in de AB, kunt u in Brussel nog altijd naar de expo The Theatre of the Ballenesque van Roger Ballen, de fotograaf die als geen ander hun universum heeft beïnvloed - én de clip van I Fink U Freeky regisseerde.

© GF

'Niets gevonden', zucht Roger Ballen ietwat teleurgesteld wanneer hij begin september de Antwerpse fotografiegalerie Stieglitz 19 binnenwandelt. Overal waar de naar Zuid-Afrika uitgeweken New Yorker komt, schuimt hij rommelmarkten af op zoek naar curiosa die hij in zijn werk kan gebruiken. Voorlopig zal er dus geen Antwerpse touch in zijn verknipte universum opduiken, een universum dat u allicht kent van zijn iconische videoclip voor I Fink U Freeky van Die Antwoord, meteen ook een vrij heldere impressie van zijn repertoire: grimmige zwart-witbeelden bevolkt door outsiders, obscene decors, surreële taferelen, primitieve muurschilderingen en hier en daar een dood dier. Wat daarbij geënsceneerd is en wat niet, is nooit helemaal duidelijk.

