Het jaar 2020 was op zijn zachtst uitgedrukt bijzonder, ook voor kunstenaars. Het vijfde PhotoBrussels Festival van kunstencentrum Hangar zet in de kijker hoe bijzonder. Het fotofestival toont hoe artiesten in volle eerste lockdown hun creativiteit de vrije loop lieten vanuit hun eigen 'bubbel'.

In maart 2020 lanceerde Hangar een oproep naar alle Europese fotografen in lockdown om hun project voor het PhotoBrussels Festival in te dienen. Het toepasselijke thema van de oproep was 'The World Within'. Organisator Hangar hoopte dat de restrictieve lockdowncapsule een creatieve veerkracht zou opwekken, en kreeg gelijk. Meer dan 500 inzendingen en 6.000 foto's werden door de jury beoordeeld om uiteindelijk met 27 Europese artiesten over te blijven.

'We wisten niet hoe de fotografen zouden reageren, maar we zijn echt overdonderd door de creativiteit die is losgeweekt bij de artiesten. De situatie waarin ze zitten maakt het werk ook een pak emotioneler', vertelt Delphine Dumont, directrice van Hangar. Het werk van de fotografen toon hoe ze elk op hun eigen manier de lockdown beleefden of op ideeën kwamen. De artiesten tonen in hun werk hoe ze alleen zijn, met buren contact opzoeken, zich op het platteland begeven, composities samenstellen die hun opsluiting weergeven of Google Street View en de straten van Wuhan als inspiratie gebruiken.

Van 21 januari tot en met 27 maart loopt er een grote overzichtstentoonstelling van de werken in kunstencentrum Hangar. Maar er is meer. De Festival Tour geeft de fotoliefhebbers een parcours langs 40 fototentoonstellingen die verspreid zijn doorheen Brusselse cultuurhuizen als Bozar, het Joods Museum van België, Contretype of Geopolis.

