Frank Uwe Laysiepen, beter bekend onder de naam Ulay, is overleden. De artiest was een pionier in de performancekunsten en werkte jarenlang samen met Marina Abramovic.

Laysiepen werd geboren in het Duitse Solingen, maar verhuisde uit interesse voor de provo-beweging naar Amsterdam. Hij was van oorsprong een fotograaf en experimenteerde in het begin van zijn carrière met polaroids. Thema's als gender, identiteit en zelfexpressie interesseerden hem. Later, in de jaren negentig, zou hij opnieuw aan de slag gaan met fotografie om de positie van mensen aan de rand van de samenleving te onderzoeken.

Maar Ulay is voor het grote publiek het bekendst als performance-kunstenaar en dan vooral om de werken die hij samen met Marina Abramovic heeft gemaakt. De twee hadden een relatie in de jaren zeventig en tachtig, maar waren ook in de kunsten een paar. Samen explorereerden ze mannelijkheid en vrouwelijkheid in performances waarin ze elkaars fysieke en mentale grenzen tot in het extreme verlegden. Enkele bekende voorbeelden zijn Relation in Time, waarvoor ze zestien uur lang rug aan rug en met hun haren in elkaar vervlochten zaten, of Imponderabilia, waarvoor ze naakt in een smalle gang gingen staan en het publiek zich tussen hen moest doorwringen. Ze beëindigden hun relatie met een performance waarin ze elk aan een kant van de Chinese Muur, vijfduizend kilometer van elkaar verwijderd, naar elkaar begonnen toe te wandelen. Ze bleven wel vrienden

Marina Abramovic reageerde ook zelf al op Ulays dood. 'Hij was een uitzonderlijke artiest en mens, die diep gemist zal worden', schreef ze op Facebook.

It is with great sadness I learned about my friend and former partner Ulay’s death today. He was an exceptional artist... Geplaatst door Marina Abramovic op Maandag 2 maart 2020

Ulay exposeerde onder meer in het Stedelijk Museum van Amsterdam, het Centre Pompidou in Parijs en het Moma in New York. Hij overleed aan complicaties ten gevolge van zijn kankerbehandeling.

