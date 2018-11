Nederland boven bij nominaties Prijs voor de Jonge Kunstkritiek

Voor de essayprijs zijn Sarah van Binsbergen, Thomas van Huut en Noortje de Leij genomineerd. Maarten Buser, Pia Louwerens en Jorne Vriens zijn in de running met hun recensie. Zij werden gekozen uit een opvallend groot deelnemersveld: de jury met onder anderen schrijver Christophe Van Gerrewey en kunstenaar Michael Van den Abeele in de rangen, moest 11 recensies en 12 essays meer beoordelen dan vorig jaar.

Voor het eerst reikt de organisatie dit jaar de Prijs voor Innovatieve Kunstkritische Praktijken uitgereikt, gericht op nieuwe (digitale, experimentele, of ongebruikelijke) wegen en vertelmethodes. Daarvoor zijn wel twee Vlamingen genomineerd, Boris Van den Eynden en Sofie Van Loo, samen met de Nederlandse podcast Kunst is Lang.

Op 14 december kennen we de drie winnaars. Voor elk van hen ligt er een geldprijs van 3000 euro klaar, voor de beste recensent en essayist hoort daar ook een mentorschap bij. De prijs is een initiatief van De Appel Amsterdam, Witte de With Center for Contemporary Art Rotterdam, het Mondriaan Fonds, Stedelijk Museum Amsterdam, M HKA - Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, Van Abbemuseum Eindhoven, Cobra Museum voor Moderne Kunst, Netwerk Aalst en M - Museum Leuven.