Het Louvre heeft een databank online gezet met de werken uit al zijn collecties. Iedereen krijgt daardoor de mogelijkheid om via internet gratis de kunstwerken te bekijken die in het bezit zijn van het museum. Zowat driekwart van de collectie, ook werken die niet worden tentoongesteld, is inmiddels opgenomen in de databank.

'Dit is een stap die al vele jaren wordt voorbereid, om zowel het grote publiek als onderzoekers tot dienst te zijn. Toegankelijkheid behoort tot de kern van onze opdracht', zegt Jean-Luc Martinez, directeur van het Louvre. De databank op de website bevat meer dan 482.000 werken, doorgaans met beeldmateriaal. Ze vervangt de vroegere databank Atlas, die zich beperkte tot de tentoongestelde werken. De website bevat ook de werken van het Musée Delacroix (dat verbonden is aan het Louvre) en de beeldhouwwerken in de Tuilerieën. Voorts vind je er nog de kunstwerken die sinds 1945 in Duitsland zijn teruggevonden en die, in afwachting van de teruggave aan hun rechtmatige eigenaars, toevertrouwd werden aan het Louvre. (Belga)