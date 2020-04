Ondanks de coronacrisis gaat de kunstbeurs Art Nocturne in Knokke-Heist deze zomer door. De organisatie zal met een speciaal ticketsysteem wel zorgen dat de bezoekers gespreid worden in tijd en ruimte.

'Wij kunnen met vrij grote zekerheid stellen dat van 8 tot en met 16 augustus, Art Nocturne Knocke een van de eerste belangrijke kunstbeurzen in de nabije toekomst wordt', stelt de organisatie. Ondanks de coronacrisis en het feit dat alle evenementen in Knokke-Heist deze zomer werden afgelast, zal de kunstbeurs toch doorgaan.

'Wij zijn eigenlijk niet zo'n groot evenement en we hebben een systeem op poten gezet om mensen voldoende te spreiden in tijd en ruimte. Zo hopen we toch een activiteit te kunnen voorzien voor mensen aan de kust deze zomer', klinkt het bij de organisatie.

Het systeem van bezoekersregistratie werd aangepast waardoor er nu een maximumbezetting is en er voldoende afstand kan gehouden worden. Bezoekers moeten een tijdslot reserveren. Ook voor de officiële opening werd slechts een beperkt aantal mensen uitgenodigd. Toch rekent de organisatie niet op minder bezoekers. 'Wij hebben doorgaans maximum 12.000 bezoekers, gespreid over tien dagen. We verwachten natuurlijk minder buitenlanders maar meer binnenlandse geïnteresseerden. Volgens ons zal er evenveel volk komen, maar zal alles beter gespreid zijn in tijd.'

Ook de vijftig standhouders zijn vooral van lokale galerijen omdat buitenlandse galerijen niet naar België kunnen afzakken. De beurs vindt plaats van 8 tot en met 16 augustus in Cultureel Centrum Scharpoord, telkens van 16 tot 21 uur.

