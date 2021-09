De Hofkamer aan de Oude Beurs en een winkelwoning op de Paardenmarkt in Antwerpen hebben maandag het Erfgoedjuweel 2021 gewonnen - een monumentenprijs van de stad Antwerpen die om de twee jaar wordt uitgereikt. Het publiek koos voor de Hofkamer, de vakjury voor het diephuis. Beide winnaars krijgen 4.000 euro.

De laureaten werden gekozen uit vijf geselecteerde finalisten, die allen de deuren openden op de voorbije Open Monumentendag. De jury koos voor een 17de-eeuwse winkelwoning op de Paardenmarkt die recent een grondige restauratie onderging. De originele groene winkelpui werd hersteld, boven de winkel werd wonen weer mogelijk gemaakt en de originele 17de-eeuwse houtstructuur, de dakkap en de spiltrap werden weer zichtbaar gemaakt. "Met relatief eenvoudige middelen kreeg het pand zijn historische kwaliteit terug zonder daarbij aan hedendaagse woonkwaliteit in te boeten", klinkt het.

Het publiek koos voor de Hofkamer van huis Den Wolsack aan de Oude Beurs. Het gaat om een pronkkamer uit de 18de eeuw die eveneens een restauratie onderging. De kamer kreeg weer de uitstraling van weleer, maar ook een publieke invulling als ontvangst- en vergaderruimte. De plafondschildering - Goden op de Olympusberg - en het boekentoilet zijn de blikvangers van die restauratie.

'Het Erfgoedjuweel zet de schijnwerpers op gebouwen met erfgoedwaarde die particulieren restaureren, renoveren of herbestemmen', legt Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) uit. 'Erfgoed leeft in Antwerpen. Maar dit in stand houden en aanpassen aan de hedendaagse noden, vraagt veel tijd en middelen van de eigenaars. Wie die uitdaging aangaat, verdient dan in de bloemetjes te worden gezet.'

