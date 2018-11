Chris Dercon gaat Grand Palais in Parijs leiden

De Parijse tentoonstellingshal Grand Palais wordt vanaf 1 januari 2019 geleid door Chris Dercon. De Belg werd vandaag voorgedragen door de Franse regering. Dercon komt van de Duitse Volksbühne, waar hij in augustus vorig jaar begon en afgelopen lente met veel rumoer vertrok. Daarvoor leidde hij achtereenvolgens kunsthal Witte de With in Rotterda, het Haus der Kunst in Munchen en het Londense Tate Modern.

Bij de Volksbühne kreeg de Belg vanaf het begin bakken kritiek. Er werd gevreesd dat hij het theater gevoelig zou laten krimpen en een einde zou maken aan het politieke theater dat de Volksbühne typeert. Toen Dercon zijn eerste plannen uit de doeken deed, volgde er een open brief uit de theaterwereld. In september vorig jaar, toen hij uiteindelijk aan zijn mandaat bij de Volksbühne begon, bezetten actievoerders zelfs het theater.

Nu trekt de Belg dus naar het Grand Palais, het kunstcomplex aan de Champs Elysées dat jaarlijks twee miljoen bezoekers trekt. De eerste uitdaging voor Dercon: de grote renovatie in goede banen leiden, die meer dan 400 miljoen euro zou kosten en drie jaar zou duren.