De Belgische inzending voor de zaterdag geopende Biënnale van Venetië heeft een eervolle vermelding gekregen. Mondo Cane, het project in kwestie van van de Brusselse kunstenaars Jos de Gruyter en Harald Thys, wordt onder meer geroemd om zijn humor.

Anne-Claire Schmitz, curator van de inzending namens België, reageerde uiteraard blij, zeker omdat het de eerste keer dat ons land in honderd jaar deelname zo'n prijs krijgt. 'Het is een première en grote steun voor ons werk', zei ze tegenover Belga. 'Het is het mooiste geschenk dat mijn leven me heeft geschonken, na mijn vrouw', zei Thys.

De motivatie van de jury luidde: 'Kwistig in zijn humor bood het Belgisch paviljoen een alternatief beeld op de onderschatte aspecten van de sociale relaties doorheen Europa. Het geheimzinnig tonen van een serie verzonnen karakters in de vorm van gemechaniseerde poppen, gebaseerd op folkloristische stereotypes, maakt het (Belgische) paviljoen mogelijk meerdere registers open te trekken, door twee of zelfs meer parallelle werkelijkheden te scheppen.'

De belangrijkste prijs, de Gouden Leeuw, was voor het Litouwse Sun & Sea (Marina) van Lina Lapelyte, Vaiva Grainyte en Rugile Barzdziukaite. De Gouden Leeuw voor de beste deelnemer aan de internationale tentoonstelling 'May You Live in Interesting Times' was voor de Amerikaanse filmmaker Arthur Jafa. In Antwerpen wonend en werkend kreeg de Belgisch-Nigeriaanse Otobong Nkanga één van de twee speciale vermeldingen. 'Er zijn veel kunstenaars die ongelooflijk werk hebben geleverd, ik ben dus heel vereerd', luidde haar reactie.

Vanaf 14 februari zal Mondo Cane in de Bozar te zien zijn.