Archeologen hebben in Engeland een 5000 jaar oud beeldhouwwerk opgegraven in een grafsite.

Dat maakte het British Museum donderdag bekend. Het gaat, volgens het museum, om de belangrijkste prehistorische ontdekking in Engeland van de voorbije honderd jaar.

De uit krijt gehouwen trommel had geen muzikale functie maar deed volgens de experts eerder dienst als een soort talisman. Hij dateert uit de tijd van Stonehenge. 'Dit is werkelijk een opmerkelijke ontdekking', zegt Neil Wilkin, commissaris van een expo over het neolithicum die volgende week in het British Museum opent. De trommel, die al in 2015 werd opgegraven, zal er ook te zien zijn. De trommel is 'een van de rijkelijkst versierde voorwerpen uit deze periode die op de Britse eilanden al werd opgegraven', aldus nog het museum. De stijl doet denken aan de objecten van Stonehenge.

Kindergraf

De ontdekking gebeurde in een graf van drie kinderen. De trommel was net boven het hoofd van het oudste kind geplaatst, samen met een bal uit krijt en een naald uit gepolijst bot. De vondst gebeurde bijna 400 km van Stonehenge, nabij het Noord-Engelse dorp Burton Agnes. In Stonehenge en in de buurt van die site werden al een gelijkaardige bal en naalden aangetroffen. Dat wijst er voor het museum op dat de toenmalige bewoners van het Verenigd Koninkrijk en Ierland 'artistieke stijlen, en waarschijnlijk religie, over grote afstand' deelden.

In de collectie van het British Museum zitten al drie gelijkaardige trommels die eind 19e eeuw weren gevonden in een site zo'n 20 km van Burton Agnes.

