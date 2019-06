Auteur P.B. Gronda zet de journalistiek in de bloemetjes.

Aaah, de Belgische zomer. Te warm om te werken en te vochtig om te bewegen. Daarom worden we voor één seizoen sociaal. Want dan maar naar die buren met dat zwembad, naar de barbecue van de buurt of traag met de fiets tot het dichtstbijzijnde terras. Wat doen we daar? Typische zaken. Een pintje drinken en flauwe moppen vertellen. Maar misschien ook nu en dan eens een opinie delen.

...