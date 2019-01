Japanse Rumiko Takahashi wint Grand Prix op stripfestival Angoulême

Van Takahashi werden in het Nederlands alleen tien delen van haar recente reeks Inuyasha vertaald, waarin ze inspeelt op de Japanse traditie van verhalen over geesten. Daarnaast schreef en tekende ze in totaal een zevental series en tweehonderd bundels, in totaal goed voor 200 miljoen verkochte strips wereldwijd. Ze specialiseerde zich in shonen manga, strips voor jongens, wat in haar beginperiode, eind jaren zeventig, niet vanzelfsprekend was voor een vrouwelijke auteur.

Haar bekendste series zijn Ranma 1/2, over een jonge vechtersbaas die in een meisje verandert als hij in contact komt met water, en Maison Ikkoku, over een pension. Die laatste serie veroverde de Franstalige wereld in de jaren tachtig als de tekenfilmserie met de titel Juliette, je t'aime, want een belangrijk onderdeel van het verhaal was de onuitgesproken liefde van een timide huurder voor de pensionhoudster.

De 61-jarige Takahashi is pas de tweede vrouw die de jaarlijkse Grand Prix wint in 46 jaar festival. De Franse Florence Cestac won hem als eerste vrouw in 2000. Als we de speciale Grand Prix meetellen, die vaak ter gelegenheid van een verjaardag van het festival wordt uitgereikt, is Takahashi de derde vrouw. Claire Bretécher won zo'n speciale prijs al ter gelegenheid van de 10de verjaardag van het stripfestival in 1983. In elk geval is Takahashi de eerste niet-Franse vrouw die de onderscheiding krijgt.

Naargelang van de telling is ze ook pas de tweede of de derde Japanner die de prijs krijgt. Gezien het wereldwijde succes van de Japanse strip sinds de jaren negentig, is dat des te opvallender. Takahashi werd enkel voorafgegaan door Katsuhiro Otomo (Akira, 2015) en Akira Toriyama (Dragonball, speciale Grand Prix in 2013).

Haar bekroning past in een recente vervrouwelijking en internationalisering van het festival van Angoulême, dat zich meer en meer wil opwerpen als de belangrijkste internationale afspraak van de hele stripwereld.

Takahashi liet bij de tweede stemronde haar concurrenten Chris Ware en Emmanuel Guibert achter zich. 1673 collega-stripauteurs brachten hun stem uit. Enkele maanden geleden werd Takahashi ook al opgenomen in de Eisner Hall of Fame, de bekendste bekroning van een oeuvre in de VS. Na meer dan veertig jaar carrière wordt Takahashi dus wereldwijd erkend en gelauwerd voor haar stripwerk.