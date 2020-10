De Vlaamse regering heeft vrijdag een nieuwe premie voor de cultuursector goedgekeurd, van 2.000 tot 20.000 euro. Dat meldt minister van Cultuur Jan Jambon. Het budget komt uit het Vlaamse noodfonds om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden.

De nieuwe culturele activiteitenpremie kan worden aangevraagd door rechtspersonen of eenmanszaken in de cultuursector. Een voorwaarde is dat er bij het project minstens twee professionele cultuurwerkers betrokken zijn. De activiteiten moeten ook coronaproof worden georganiseerd.

De premie kan worden gebruikt voor de organisatie of uitvoering van een culturele activiteit, of voor de terbeschikkingstelling van de nodige infrastructuur. Ze kan worden aangevraagd in schijven van 2.000 euro, met een maximum van 20.000 euro.

Noodfonds

De premie is er vanaf de tweede helft van oktober, tot en met 31 mei, of tot de middelen van het noodfonds uitgeput zijn. Daarin zit in totaal 265 miljoen euro, maar dat geld wordt ook gebruikt om andere sectoren te ondersteunen. De nieuwe cultuurpremie wordt toegekend volgens het principe 'first come, first served'.

'De culturele sector heeft de voorbije maanden bewezen dat ze in staat is om op een veilige manier activiteiten te organiseren. Er is dus geen enkele reden om niet aan cultuurbeleving te doen', zegt Jambon. (Belga)

