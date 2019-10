'Ik zie mezelf afzakken op de schaal van politieke correctheid', schrijft P.B. Gronda, auteur van onder meer Wanderland, Straus Park en de tv-reeks Over water, in zijn column.

Bill Burr zegt dat hij zichzelf altijd als progressief beschouwd heeft, tot hij van de Amerikaanse oostkust naar Los Angeles verhuisde en daar geconfronteerd werd met een progressieve scene die even gek en irrationeel was in haar dogma's en ideeën als extreemrechts.

...