Hiphop palmt voor eerst podium in tijdens break van Super Bowl

Het is een begrip in elke Amerikaanse huiskamer: de halftime show van de Super Bowl, de finale van het American Football-seizoen in de VS. Een spektakel waar een groot deel van de 100 miljoen kijkers in de VS nog meer naar uitkijkt dan de wedstrijd zelf. Dit jaar waren er optredens van Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar en Mary J.Blige. Ook belangrijk: alles verliep zonder incidenten.

Eminem knielt tijdens optreden met Dr Dre voor Superbowl 2022. © AFP