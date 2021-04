In Los Angeles heeft een grand jury (de raadkamer) de gevallen filmmagnaat Harvey Weinstein in staat van beschuldiging gesteld voor elf seksuele misdrijven, aldus welingelichte bronnen.

Het gaat om seksuele misdrijven tegen vijf vrouwen tussen 2004 en 2013. Alle vijf hebben ze tegenover de grand jury getuigd.

Weinstein zit in de staat New York een celstraf van 23 jaar uit na te zijn veroordeeld voor verkrachtingen in Manhattan. De man ontkent alles en is in beroep gegaan. Maar het proces in Californië zal naar verwachting voorrang kijgen. Vandaag start mogelijk nog een proces in verband met de uitlevering van Weinstein aan California. (Belga)

