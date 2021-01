Het was een van de meest gehypete games van 2020, maar dat enthousiasme krijgt momenteel een flinke deuk.

De feiten

Cyberpunk 2077 werd in 2012 aangekondigd als een volwassen, geavanceerde roleplayinggame in een levensechte dystopische toekomst. Wat volgde was acht jaar aan hype creëren, met indrukwekkende teasers, Keanu Reeves die een van de hoofdrollen op zich nam en samenwerkingen met hippe vogels als Asap Rocky en Grimes. Bovendien lanceerde CD Projekt Red, het Poolse bedrijf achter de game, tussendoor met The Witcher 3: Wild Hunt (2015) een van de meest succesvolle games van het voorbije decennium. Cyberpunk 2077 kon haast niet misl...

Cyberpunk 2077 werd in 2012 aangekondigd als een volwassen, geavanceerde roleplayinggame in een levensechte dystopische toekomst. Wat volgde was acht jaar aan hype creëren, met indrukwekkende teasers, Keanu Reeves die een van de hoofdrollen op zich nam en samenwerkingen met hippe vogels als Asap Rocky en Grimes. Bovendien lanceerde CD Projekt Red, het Poolse bedrijf achter de game, tussendoor met The Witcher 3: Wild Hunt (2015) een van de meest succesvolle games van het voorbije decennium. Cyberpunk 2077 kon haast niet mislukken. Oké, CD Projekt Red raakte achter op schema, zadelde werknemers op met een te hoge werkdruk en stelde de release drie keer uit. Maar dat was nog geen reden tot paniek. Nog voor het spel uitkwam, werden er al acht miljoen exemplaren van verkocht. Zelfs de eerste recensies van de gamepers waren positief. Pas na de release vorige maand ging het echt mis. De pc-versie die CD Projekt Red aan recensenten had bezorgd werkte wel naar behoren, maar op andere consoles blijkt Cyberpunk 2077 vol fouten te zitten. Gezichten die verdwijnen, wagens die zonder reden ontploffen, voorbijgangers die in tafels veranderen of pistolen roken in plaats van sigaretten en penissen die op ongepaste momenten uit hun broek hangen. Heel wat spelers klagen dat hun personage ongevraagd de armen in de lucht steekt en daarbij zijn broek verliest. Dat was niet de bedoeling. ' Cyberpunk 2077 voelt alsof het wordt samengehouden met ducttape', schreef Vice. Dat levert prima memes op, maar intussen zijn de meeste spelers uitgelachen. Kopers vragen massaal hun geld terug, Sony haalde het spel zelfs uit de PlayStation Store en investeerders spanden een rechtszaak aan tegen CD Projekt Red voor hun valse en misleidende statements. Intussen beloofde CD Projekt Red zijn fouten de komende maanden recht te zetten. Of Cyberpunk 2077 nog te redden valt, weten we dus binnenkort. In afwachting kunt u nog altijd viraal gaan met het delen van uw meest hilarische bugs. - Inderdaad, u kunt de penisgrootte van uw avatar aanpassen. Volstrekt nutteloos, maar het kan. - Spelers merkten al snel op dat er overal dildo's rondslingeren in Cyberpunk 2077. Eveneens een foutje, zo bleek. 'We zullen ervoor zorgen dat de dildo's niet zonder context verschijnen en niet storend zijn', aldus een vertegenwoordiger van CD Projekt Red. - In 2018 vroeg een Twitteraar zich af of het spel ook memes zou bevatten. 'Het hele spel zal een meme worden', reageerde het officiële Twitteraccount van Cyberpunk 2077. We hadden het kunnen zien aankomen.