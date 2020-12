Er waren (heel veel) livestreamconcerten, er werd een toneelstuk opgevoerd in The Sims 4en Sam Gooris deed alsof hij een wc-rol was. De meest inventieve en de meest irritante coronacultuur.

CORONA POSITIEF

Het Fortnite-concert van Travis Scott

Niet élk virtueel concert leek op een brakke Zoommeeting. Zo kon u in Minecraft een concert van 100 Gecs bijwonen, was er een virtueel Tomorrowland en gaf een reusachtige virtuele Travis Scott het beste van zichzelf in Fortnite. Volgens fans zijn beste performance ooit.

De quarantainefictie van wtFockDown

De jongerenreeks wtFock moest zijn vierde seizoen even uitstellen, maar verzachtte het wachten met een portie 'social-distancing drama': fictie die enkel en alleen wordt verteld via videogesprekken, WhatsApp-conversaties en Instagram-likes tussen de personages.

Tsjechovs De meeuw in The Sims 4

Livestreamtheater is vaak maar een dooie boel, en dus voerde de Canadese Celine Song De meeuw van Anton Tsjechov op in The Sims 4. Konstantin blijkt een T-shirt met een schedel te dragen. Op een vreemde manier houdt dat steek. Het resultaat kunt u trouwens herbekijken op Twitch.

Het bubbelconcert van The Flaming Lips

De band nam het woord 'bubbels' wel heel letterlijk en stak zowel zichzelf als zijn publiek in opblaasbare ballen om zo een coronaproof concert te geven. Er kon zelfs virusvrij gemosht worden!

CORONA NEGATIEF

De stortvloed aan celebritycontent

Zowat elke beroemdheid voelde de drang om zijn of haar lockdownleven te delen. Liam Gallagher waste zijn handen terwijl hij Wonderwash zong. Madonna mijmerde in haar melkbad over de pandemie. Gal Gadot trommelde al haar vrienden op om een matige Imagine-cover. En Sam Gooris deed alsof hij een wc-rol was.

Het virtuele publiek

U zag het bij The Masked Singer, De code van Coppens en The Ellen DeGeneres Show: tv-schermen gevuld met kijkers in slecht verlichte woonkamers. Om de een of andere reden denken tv-makers dat willekeurige mensen in pyjama een meerwaarde voor hun programma zijn.

Heel, heel veel livestreamconcerten

Het was ongetwijfeld allemaal heel goed bedoeld, maar wees eerlijk: van hoeveel livestreamconcerten hebt u dit jaar daadwerkelijk genoten?

Virale Zoommomenten

Iedere week ging er wel een klunzige Zoomgebruiker viraal. Gemeenteraadsleden die per ongeluk beginnen te douchen tijdens een vergadering, bazen die een hele meeting bijwonen met een filter van een aardappel op hun gezicht en massa's ludieke achtergronden. De eerste vijf keer is dat grappig. Tien maanden later iets minder.

