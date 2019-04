De Franse actrice Anémone is op 68-jarige leeftijd na een "slepende ziekte" overleden, zo heeft haar agent dinsdag bekendgemaakt.

Anémone kwam op 9 augustus 1950 in Parijs ter wereld. Zij behield de naam van haar personage uit haar debuutfilm 'Anémone' van Philippe Garrel uit 1968. Ze vertolkte de titelrol waarbij dit de enige rolprent was waar ze met haar echte naam Anne-Aymone Bourguignon werd vermeld.

Vervolgens volgde een carrière van een halve eeuw in films, televisieseries en theaterstukken. In 1988 kreeg ze een César als beste actrice voor haar rol in 'Le Grand Chemin' van Jean-Loup Hubert als Marcelle.