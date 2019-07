Zuipen, snuiven en vrijen in 'The Beach Bum': 'Totaal fucked-up zijn is zalig'

In de psychedelische stonerkomedie The Beach Bum rookt, snuift, slikt, sekst en zuipt Matthew McConaughey op zijn eentje meer dan alle bezoekers van de zomerfestivals samen. Een ideetje van Harmony Korine, Amerika's meest geflipte cineast. 'Het leek me tijd voor iets grappigs.'

Matthew McConaughey in The Beach Bum: 'Echt high zijn op de set is geen optie. Behalve voor Snoop Dogg.'

Hoe je de uitspattingen in The Beach Bum ook verwoordt, je moet de film gezien hebben om te geloven hoe hard Matthew McConaughey zijn best doet om The Dude uit The Big Lebowski en Doc uit Inherent Vice te onttronen als überstoner.

...

