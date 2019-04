Haal uw little black dress uit de kast: zaterdag is het exact negentig jaar geleden dat wijlen Audrey Hepburn in Brussel op de wereld kwam. Haar zoon brengt haar nu even terug naar haar geboortestad.

Kent u iemand die Audrey Hepburn niet kent? Of sterker nog: iemand die haar niet mag? Terwijl ze ondertussen toch al meer dan een kwarteeuw overleden is en haar hoogdagen op het witte doek nog verder in het verleden liggen. Het beeld uit Breakfast at Tiffany's (1961) waarop ze met ontbijtkoek en papieren kopje koffie cool in de vitrine van een juwelier kijkt, is nog steeds een posterklassieker. En zelfs wie die film nooit gezien heeft, weet hoe Hepburn daarin erbij loopt: grote zwarte zonnebril, haar wereldberoemde little black dress, lange zwarte handschoenen en een sigarettenhouder waar maar geen einde aan komt. Alleen dat laatste is ondertussen passé. In de mode is Hepburn al zestig jaar een referentiepunt, het bemoedigende voorbeeld van hoe je met stijl, smaak en elegantie altijd en overal het verschil kunt maken.

...