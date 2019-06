Todd Haynes, Pedro Almodóvar, Rainer Werner Fassbinder en ja, zelfs Thuis: allen haalden ze de mosterd bij Douglas Sirk, de filmmaestro die Hollywood reeds in de fifties woke maakte met kleurbommen van melodrama's. Cinematek viert de man met een uitgebreide retrospectieve.

In glorieus Technicolor en begeleid door zeemzoete melodieën toont Rock Hudson - met zijn gladde grijns en knappe kop - zijn tegenspeelster Jane Wyman een verbouwde schuur in het midden van een sneeuwlandschap. Binnen knettert de haard en vult de kamer zich via het gigantische raam met blauw licht. Picturaler dan deze wonderlijke winterromantiek kan haast niet. Beiden praten vol pathos over hun verboden liefde - zij is een brave burgerdame en weduwe, hij haar stukken jongere tuinman. 'Can't you see it's impossible?' vraagt Wyman. 'No, this is the only thing that matters', repliceert Hudson vol emotie. Wat volgt, is een hollywoodiaanse filmkus voor de eeuwigheid, getekend Douglas Sirk.

