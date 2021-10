Een filmfestival dat de ene zaal na de andere vult met films die tien tot honderd jaar oud zijn, daarvoor moet je naar Lyon, thuishaven van de filmpioniers Auguste en Louis Lumière.

Een week lang verkopen de filmzalen van Lyon niet uit met Dune of de nieuwe James Bond maar films van tien, dertig, honderdtwintig jaar geleden. Voor dat mirakel zorgt het Festival Lumière, geleid door Thierry Frémaux, CEO van het Festival van Cannes.

De dertiende editie van het even cinefiele als populaire festival jaagt er op een dikke week meer dan 420 films door van illustere namen als Luis Buñuel, Akira Kurusowa, Orson Welles of Billy Wilder. Een programma rond de Americana van Sidney Pollack, regisseur van zowel de paranoïde thriller Three Days of the Condor als de crossdresser-farce Tootsie, staat broederlijk naast een luik rond blaxploitation of Kinuyu Tanaka. Deze gevierde actrice schrok de Japanse filmwereld in de jaren vijftig op door zomaar ineens films te regisseren met de focus op een plejade aan vrouwelijke personages. Stel je voor.

Ook de nog actieve regisseurs laten zich graag zien in de stad van Auguste en Louis Lumière, het broederpaar dat cinema in 1895 zo ongeveer uitvond. Paolo Sorrentino komt terugblikken op de barok van Il Divo en La Grande Bellezza. Juan Antonio Bayona is bereid om Jurassic World door te lichten en Maggi Gyllenhaal stelt haar in Venetië bekroonde debuutfilm The Lost Daughter voor.

Na Francis Ford Coppola, Catherine Deneuve, Wong Kar-Wai en de broers Dardenne gaat de Prix Lumière naar Jane Champion. Het perfecte excuus om haar negen langspeelfilms nog eens te vertonen, waaronder het met de Gouden Palm bekroonde The Piano en Two Friends, haar van achter naar voor vertelde debuutfilm over twee vriendinnen die voor een totaal ander leven kiezen. In Lyon staan ze daar in de rij voor.

Festival Lumière, 9 tot 17 oktober

