Van een komedie over geïsoleerde acteurs tot een romcom over diamanten stelen uit verveling.

De metakomedie: The Bubble

Sinds vorige week kan u op Netflix de meest absurde coronafilm tot nog toe meepikken. Judd Apatows komedie werd vorig jaar ingeblikt tijdens een strenge lockdown in het Verenigd Koninkrijk en volgt een groepje zelfingenomen filmsterren dat tijdens de pandemie vastzit in een chique hotel terwijl ze Cliff Beasts 6: The Battle for Everest: Memories of a Requiem proberen te maken, de zoveelste film in een actiefranchise over dino's. Een pandemiefilm over mensen die een pandemiefilm maken, dus. De voorbije twee jaar heeft iedereen zijn portie Zoom-horror beleefd, maar Host gaat nog een stapje verder. De kleine maar stevig gehypete Britse no-budgetfilm verscheen al in de zomer van 2020 en werd in drie maanden tijd ineengeflanst, zonder dat de regisseur de acteurs in levende lijve zag. Host speelt zich dan ook volledig af in Zoom, waar enkele vrienden tijdens hun quarantaine een virtuele seance houden die al snel uit de hand loopt. Een slimme horrorfilm die u al uw Zoom-vergaderingen doet relativeren. Enkele maanden na Host loste ook Hollywood zijn eerste coronafilm, zij het met minder succes. De door Michael Bay geproduceerde thriller met KJ Apa en Demi Moore maakt een sprong naar 2024 en voorspelt niet veel goeds: covid-23 tast hersenweefsel aan, doodt binnen de 48 uur en maakte al 110 miljoen slachtoffers. Bovendien zijn de lockdowns strenger dan ooit en worden risicopatiënten genadeloos naar een soort concentratiekamp gestuurd om te sterven. Niet noodzakelijk het scenario dat u wilde zien in volle coronacrisis. Heel wat bestaande reeksen beslisten de pandemie staalhard te negeren, maar Grey's Anatomy besliste er een heel seizoen aan te wijden. Volgens fans leverde dat de triestigste afleveringen ooit op. Het ziekenhuis wordt overspoeld met coronapatiënten, al het personeel is overwerkt en gehuld in beschermingskledij én chirurg Meredith Grey raakt zelf besmet, waarna ze vrijwel het hele seizoen op een idyllisch strand tussen leven en dood verblijft met de overleden McDreamy. Dat was héél vreemde televisie.` Steven Soderbergh maakte met Contagion al een pandemiefilm avant la lettre, maar dropte eerder dit jaar alsnog een nieuw exemplaar. In zijn minimalistische techthriller Kimi speelt Zoë Kravitz de agorafobe Angela, een analist voor een Alexa-achtige virtuele assistent die haar sociale angsten en drang naar isolatie alleen maar versterkt ziet worden door de pandemie. Tot ze in een audiofragment per toeval een moord ontdekt en ze haar veilige bubbel wel móét verlaten. Heel wat koppels zaten de voorbije jaren iets te veel op elkaars lip. In de heist- meets romcomfilm van Doug Liman lossen Anne Hathaway en Chiwetel Ejiofor hun relationele beslommeringen, lockdownverveling en irritaties omtrent toiletpapierhamsteraars op door een diamant ter waarde van drie miljoen dollar te stelen uit Harrods. Ieder zijn copingmechanisme. Bovendien is hun relatie ermee gered én willen ze een deel van de opbrengst schenken aan de Britse gezondheidszorg. Dat praat het een en ander goed.