Wordt Mati Diop straks de eerste zwarte vrouw die de Gouden Palm wint?

Giulia Latinne Medewerker KnackFocus.be

De Frans-Senegalese Mati Diop is bekend van haar rol in Claire Denis' 35 Shots of Rum, maar neemt nu zelf de leiding over de camera. Met haar debuut Atlantique is Mati Diop meteen de eerste zwarte vrouw die de officiële competitie in Cannes haalt.

© Getty Images