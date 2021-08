In Michel Gondry's overrompelende break-upfantasie Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) spelen een besneeuwd strand en een strandwoning in de Hamptons een centrale rol.

Laat het virus uit uw lijf waaien op een beroemd strand uit de filmgeschiedenis.

De locatie Wainscott, Long Island, New York, VS. De film Scenarist Charlie Kaufman wandelt graag rond in de doolhof die ons brein is. Zo liet hij met desoriënterend spul als Being John Malkovich (1999), Adaptation (2002) en het door hemzelf ook geregisseerde I'm Thinking of Ending Things (2020) kijkers verdwalen in de geesteswereld van zijn personages. Zijn grootste tour de force is Eternal Sunshine of the Spotless Mind, een romantische tragikomedie gebaseerd op een idee van regisseur Michel Gondry en conceptueel kunstenaar Pierre Bismuth. Het verhaal: wanneer het bij Joel (Jim Carrey) begint te dagen dat zijn ex, de ontembare Clementine (Kate Winslet), elke herinnering aan hun relatie uit haar geheugen heeft laten wissen, besluit hij hetzelfde te doen. Terwijl hij slaapt, verwijderen drie techneuten met een haperend moreel kompas (Mark Ruffalo, Elijah Wood en Kirsten Dunst) elk memorie aan hun samenzijn. Wat het drietal niet weet, is dat Joel al die momenten in zijn droom herbeleeft, gaandeweg beseft dat hij Clementine mist en de procedure wil stopzetten.De scènes Een cruciale rol in de knotsgekke trip door Joels geheugen is weggelegd voor een besneeuwd strand en een gigantisch huis met zicht op de oceaan in Montauk, plekken waar Clementine en Joel enkele van hun mooiste momenten samen beleefden. In een vertederende scène worden de twee wakker in een bed met zicht op de schuimkoppen van de Atlantische Oceaan, in een andere dollen ze in de sneeuw. De trivia Wat in 2004 nog pure fictie was, is vandaag bijna realiteit. Neurowetenschappers onderzoeken hoe ze via de decoded neurofeedback-behandeling (DecNef) pijnlijke herinneringen kunnen verzachten of veranderen, bijvoorbeeld bij mensen die lijden aan PTSS of gebukt gaan onder diepe jeugdtrauma's. De procedure botst wel nog op een pak ethische bezwaren. De titel van de film is afkomstig uit Eloisa to Abelard, een gedicht van Alexander Pope uit 1717, waarin de middeleeuwse abdis Héloïse terugblikt op haar gedoemde liefdesaffaire met haar oom, de theoloog en geestelijke Petrus Abaelardus. Kirsten Dunst citeert in de film letterlijk uit het gedicht: 'How happy is the blameless vestal's lot! / The world forgetting, by the world forgot. / Eternal sunshine of the spotless mind! Each pray'r accepted, and each wish resign'd.' Het bezoek Het strand waarop Joel en Clementine door de sneeuw rollen, ligt niet in Montauk maar wel in Wainscott, een gehucht een halfuur rijden van daar op Long Island. De nieuwe bewoners van het huis aan 40 Association Road, die in januari dit jaar 24,3 miljoen dollar neertelden voor de eigendom, tolereren geen filmfans op hun domein, maar foto's nemen vanaf het strand is wel toegelaten. We konden niet achterhalen of je er ook een bed mag plaatsen.