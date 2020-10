Willem Dafoe speelt graag magere mannen die op desolate locaties de trappers verliezen in knettergekke films. Onlangs nog in The Lighthouse, nu weer in Siberia van cultregisseur Abel Ferrara.

'Een kruising tussen de Odyssee en een Alice in Wonderland voor volwassenen', zo omschreef cultregisseur Abel Ferrara vorig zomer in onze rubriek En Actie! de film die hij aan het uitbroeden was. Siberia ging dit voorjaar in première op het festival van Berlijn en het curiosum wordt nu ook door Gent opgepikt. Willem Dafoe speelt ene Clint die een bar in de bergen openhoudt die enkel met sledehonden is te bereiken. Dat hij pratende vissen, gewillige vrouwen, boze vaders en occulte alchemisten tegenkomt, doet vermoeden dat de film zijn dromen uitbeeldt. Al zou het ook een duik in zijn onderbewustzijn kunnen zijn. Met de vraag wat de soms erg mooie, mysterieuze taferelen te betekenen hebben, moet je niet afkomen bij de gevierde acteur uit Antichrist en Platoon. Weten we wegens geprobeerd. 'Vis niet naar de oorsprong van de beelden, maak er je eigen film van. Zowat iedere journalist polst naar de oorsprong van de scènes. Maar waarom eigenlijk? Met die kennis wordt de film niet beter, je vernietigt hem ermee. Siberia is abstract, transparant en symbolisch genoeg om de kijker toe te laten er zijn eigen film van te maken. Leun achterover en laat je meevoeren door de sledehonden en de beren, de besneeuwde bergtoppen en kolkende woestijnen', adviseert Dafoe vriendelijk maar kordaat. 'Natuurlijk zit er een stukje van mezelf en een stukje van Abel Ferrara in. Al onze films reflecteren gedeeltelijk wat er in onze levens gebeurt! Neem nu Pasolini. Die film ging niet alleen over de beruchte filmregisseur, hij ging evengoed over mijn en Abels entree in de Italiaanse cultuur: de liefde voor een vrouw bracht er ons allebei toe om New York in te ruilen voor precies dezelfde wijk in Rome. Als echte immigranten hadden we nog alles te leren over Italië, en Pasolini was een van de grootste denkers over de hedendaagse Italiaanse cultuur.' Siberia is de zesde samenwerking tussen de Romeinse buren. 'Ik geniet van de vrijheid die Abel me geeft. Ik hou van zijn eigenzinnigheid en creativiteit. In zijn hoofd borrelt altijd wat én hij gaat ervoor, geld of geen geld. Met Ferrara in de buurt verveel je je geen seconde.'