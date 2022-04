Will Smith heeft ontslag genomen bij de Academy of Motion Picture Arts & Sciences. De acteur, die tijdens de Oscarceremonie comedian Chris Rock een klap verkocht op het podium, noemt zijn actie 'schokkend, pijnlijk en onvergeeflijk'.

De acteur is naar eigen zeggen bereid de gevolgen van zijn daad te ondergaan bij de Academy Board of Governors.

'De lijst van degenen die ik heb gekwetst is lang en omvat Chris, zijn familie, veel van mijn dierbare vrienden en geliefden, alle aanwezigen en het wereldwijde publiek thuis,' zei Smith. 'Ik heb het vertrouwen van de Academy beschaamd. Ik heb andere genomineerden en winnaars beroofd van hun kans om te vieren en gevierd te worden voor hun buitengewone werk. Ik ben er kapot van.' (Belga)

