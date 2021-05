In Cruella zijn Emma Stone en Emma Thompson heerlijk boosaardig, bovendien in de meest excentrieke outfits. 'Die jurken droegen míj in plaats van omgekeerd.'

Cruella is een duel op het scherpst van de snede tussen twee Emma's met een Oscar op de schouw. De 32-jarige Amerikaanse Emma Stone won een Academy Award voor haar hoofdrol in La La Land. De 62-jarige Britse Emma Thompson won er als actrice eentje met Howards End en als scenarist met Sense and Sensibility. Allebei mogen ze in de nieuwe Disney-film heerlijk vilein en meedogenloos zijn. Stone speelt de jonge versie van Cruella de Vil, de madam met een bontjas uit de animatieklassieker 101 Dalmatiërs. Thompson speelt haar zo mogelijk nog gemenere en excentriekere voorgangster The Baroness. In de meest waanzinnig outfits vechten de diva's om de aandacht. 'Cruella is donkerder dan een Disney-film in lange tijd is geweest', zegt Emma Stone. 'Zes jaar geleden waren er al ideeën. Disney heeft zoveel personages waar ze iets mee kunnen doen, en brainstormt daar geregeld rond. Vier jaar lang hebben verschillende scenaristen verschillende zaken op tafel gelegd, maar aanvankelijk leek het alsof we de Cruella-film nooit zouden maken. Want ook al is Cruella een heel plezant en interessant personage, je moet ook een wereld vinden waarin ze tot haar recht komt.' Die wereld werd uiteindelijk toch gevonden: de Londense modescene van de jaren zeventig, opgeschrikt door de punkbeweging en ontwerpers als Vivienne Westwood. Emma Thompson, die in de recente Britse tv-serie Years and Years al gestalte gaf aan een door en door slechte extreemrechtse politica, was in haar nopjes met de kans om ook in een film eens een slechterik te spelen. 'Ik vraag daar al járen om. Ik heb decennia lang "goede vrouwen in jurken" gespeeld, zoals mijn moeder ze placht te noemen. Eindelijk mag ik eens een boosaardige vrouw in een jurk spelen. En wat voor jurken! Ze droegen míj in plaats van omgekeerd. Emma en ik zagen er in die dingen uit als sculpturen of kunstwerken. En dat waren we ook. De Baroness is een creatie van de hele ploeg. Ik moest er gewoon in stappen en mijn tekst opzeggen.' Emma Stones favoriete outfit was alvast de 'absoluut belachelijke jurk' met een twaalf meter lange sleep die in een bepaalde scène aan een vuilniswagen blijft vasthaken. 'Fenomaal was dat.' Stone en Thompson zijn gefascineerd door hun duistere personages. 'Cruella gaat over de schreef, maar ze heeft iets aanlokkelijks omdat ze zichzelf durft te zijn en haar autonomie opeist', zegt Stone. Thompson is dan weer heel geïnteresseerd in de donkere kanten van een vrouwelijk personage. 'We krijgen zo zelden de kans om duister te zijn. Vrouwen worden altijd verondersteld lief en goed te zijn. Een slechte moeder zijn, dat is simpelweg onvergeeflijk. In de film zegt Baroness iets geweldigs: "Als ik niet vastberaden was geweest, dan was mijn genialiteit in de lade blijven zitten, zoals bij zoveel andere geniale vrouwen die stierven alvorens ze hun genialiteit konden aanwenden." Eigenlijk is dat een goed punt. Ik zou Cruella's pad niet meteen bewandelen, maar haar toewijding aan haar creatief talent is bewonderenswaardig.'