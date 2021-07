Deze week voert onze countdowns van film- en tv-baddies u naar de meest uiteenlopende plekken, van een Amerikaanse highschool tot de onmetelijke ruimte, van het Wilde Westen tot het Hollywood van voor MeToo.

30. John Kreese

30. John Kreese De grootste troef van deze sensei? Zijn gebrek aan groei. Sinds zijn tijd in Vietnam houdt John Kreese er een show no mercy-politiek opna en gaat hij geen kuiperij uit de weg. Dat was zo in de oorspronkelijke Karate Kid-films in de eighties, dat is nog steeds zo in de recente Netflix-reeks Cobra Kai. John Kreese, de aartsvijand van Karate Kid Daniel LaRusso, is de perfecte zwart-witklootzak. Bonuspunt: hoewel Kreese in Cobra Kai de zeventig voorbij is, houdt acteur Martin Kove (die hem ook gestalte gaf in de films) de dreiging die van hem uitgaat moeiteloos intact. 29. Catherine Tramell Anno 2021 is het moeilijk om de hoofdfiguur van Paul Verhoevens Basic Instinct (1992) los te zien van de manier waarop ze door mannen (Verhoeven, scenarist Joe Eszterhas, heel Hollywood) geboetseerd en begluurd werd. Dat Catherine Tramell uiteindelijk meer moordenaar dan slachtoffer is, mag op rekening van Sharon Stone worden geschreven. In haar doorbraakrol beantwoordt ze de male gaze met tot op het bot verkillende minachting en laat ze haar tegenspeler Michael Douglas, een van dé alfamannetjes van Hollywood, verschrompelen tot een erwt.28. Al Swearengen Herinnert u zich deze cocksucker nog? Drie seizoenen en één film lang was Al Swearengen (Ian McShane) in westernreeks Deadwood de sparringpartner van sheriff Seth Bullock. De baas van hoerenkast The Gem mishandelde zonder onderscheid vrouwen en mannen, liet tegenstanders aan de varkens van zijn Chinese vriend Mr. Wu voeren, piste staand zijn eigen nierstenen uit en liet, als het hem uitkwam, zijn goed hart spreken. In een serie die het ontstaan van de Amerikaanse natie wilde schetsen, belichaamde Swearengen het prototype van de onscrupuleuze zakenman. 27. Regina George De tienerkomedie Mean Girls (2004) vergeleek het leven op een Amerikaanse high school met overleven in de jungle, en het gevaarlijkste roofdier heette Regina George. Wapens of superkrachten had ze niet nodig: met haar perfecte nagels en duizelingwekkend gesteilde haar had Regina (Rachel McAdams) genoeg aan roddels en een schijnbaar onuitputtelijke voorraad sneren die tegenwoordig deel uitmaken van het popculturele erfgoed. Schrijfster Tina Fey zei daarover: 'Volwassenen vinden het grappig. Tieners kijken ernaar als naar een realityshow.' Gemener dan Regina George vind je ze niet. 26. HAL 9000 Met de komkommertijd in zicht is het weer aftellen naar de eerste onheilsartikels over slimme computers die binnenkort de mens zullen domineren. Onzin! Aangezien algoritmes al jaren bepalen wat we op tv bekijken, wat er op sociale media in onze feed verschijnt en wat we consumeren, is het compleet belachelijk dat nog als toekomstmuziek te presenteren. Het eerste akelige visioen van een supercomputer met een willetje kregen we meer dan een halve eeuw geleden cadeau van regisseur Stanley Kubrick. De dreiging die in zijn sciencefictionklassieker 2001: A Space Odyssey (1968) uitging van HAL 9000, het centrale computersysteem in ruimteschip Discovery One, werd sindsdien door geen enkele artificiële booswicht geëvenaard. HAL heeft een eigen bewustzijn. Hij denkt en voelt zelfstandig, kan liplezen en moet een ruimte-expeditie veilig naar Jupiter loodsen. Zelfs als hij in het begin van de film nog op goede voet staat met de crewleden - met een van hen speelt hij een potje schaak - is het onbehagen tastbaar. Daarna begint hij hen stuk voor stuk te vermoorden. Het bewustzijn van HAL moet voor het bioscooppubliek in 1968 op zich al benauwend zijn geweest, maar Kubrick vertienvoudigde dat effect nog met enkele eenvoudige ingrepen. De eerste is visueel: hij stelde zijn artificiële schurk voor als niks meer dan een rood oog dat de toeschouwers voortdurend in de gaten houdt, en zette hen zo samen met astronaut Dave Bowman (Keir Dullea) gevangen op het ruimteschip. De tweede is auditief: hij liet de stem van HAL, die aan boord van het schip alomtegenwoordig en onontkoombaar is, op zo effen mogelijke toon inspreken door de klassiek geschoolde theateracteur Douglas Rain. Diens onthechte spreektrant boezemt zoveel angst in dat ze jaren later werd hernomen door Anthony Hopkins, die er in The Silence of the Lambs (1991) het personage van kannibaal Hannibal Lecter omheen bouwde. 'Just what do you think you're doing, Dave?'