Het Indiase Widow of Silence heeft op het filmfestival MOOOV de prijs voor beste film gewonnen. De jury gaf een speciale vermelding aan Pomegranate Orchard, van de Azerbeidzjaanse regisseur Ilgar Najaf.

Widow of Silence was de unanieme keuze van de vakjury, die haar bewondering uitsprak voor 'het verhaal, dat op subtiele wijze de harde realiteit van een conflictregio vastlegt en dit balanceert met de stille wanhoop, humor en poëtisch commentaar van zijn personages'. Negen films maakten kans op de prijs.

De film van regisseur Praveen Morchhale speelt zich af in Kashmir, en verhaalt over een verpleegster die op zoek is naar haar ontvoerde man. Zij wil het pensioen van haar man krijgen, maar wordt daarbij gehinderd door een corrupte ambtenaar.

Widow of Silence won ook de Behind The Scenes-award, een prijs die wordt uitgereikt door een jury van gedetineerden in de gevangenis van Merksplas.

Eerder in de week kreeg regisseur Philippe Faucon de Oeuvre Award. De allereerste Sembène Award voor beste wereldfilm van het afgelopen jaar ging naar het Zuid-Koreaanse Burning van Lee Chang-dong.