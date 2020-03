Zeven slachtoffers van Harvey Weinstein willen de schadevergoeding van 25 miljoen dollar herzien die ze eind 2019 hebben gekregen, nog voor de voormalige filmproducent schuldig werd bevonden aan aanranding en verkrachting. Dat melden ze in een open brief.

Wie zijn de vrouwen achter de open brief?

Het gaat om Zoë Brock, Alexandra Canosa, Rowena Chiu, Wedil David, Dominique Huett, Zelda Perkins en Kaja Sokola. In de open brief die maandag op de website Medium verscheen, beschrijven de actrices, modellen, voormalig assistenten en tv-producente zichzelf als 'overlevenden van seksueel misbruik door Harvey Weinstein'. De brief gaat voor alle duidelijk niet over de zaak rond onder anderen Miriam Haley en Jessica Mann, waarin Weinstein afgelopen maand veroordeeld werd voor verkrachting en aanranding.

Aan wie is de brief gericht?

De ondertekenaars roepen deNew Yorkse procureur-generaal Letitia James op om opnieuw te onderhandelen over de voorwaarden van de wereldwijde regeling in de burgerlijke rechtszaak tegen Weinstein. Die regeling werd vastgelegd in december 2019. Het gaat over een totaalbedrag van 25 miljoen dollar schadevergoeding voor meer dan dertig vermeende slachtoffers van de filmproducent.

Wat is het probleem met de schadevergoeding?

Een groot deel van het geld gaat volgens de schrijvers naar Weinsteins advocaten en naar de raad van bestuur van de Weinstein Company, de failliete filmstudio van de gevallen producent. 'Die heeft een oogje dichtgeknepen, waardoor Weinstein zoveel slachtoffers kon maken, onder wie ons', aldus de vrouwen.

Bovendien, en dat is volgens de ondertekenaars het meest nefaste element aan de huidige schikking, zou Weinstein een deel van het geld kunnen gebruiken in zijn eigen voordeel. Als bepaalde slachtoffers zich namelijk niet bij de schikking wensen aan te sluiten, dan zou dat geld uiteindelijk gebruikt kunnen worden om Harvey Weinstein en zijn broer Robert te verdedigen in de rechtbank bij mogelijke rechtszaken in de toekomst. De vrouwen hebben het over een oorlogskas die gevuld wordt voor een veroordeelde misdadiger, die op die manier campagne tegen zijn slachtoffers kan voeren.

Nog een ander element: Harvey, Robert en de voormalige bestuursleden van het bedrijf, hoeven zelf niets bij te dragen aan de schikking. In december werd namelijk al bekend gemaakt dat de vergoeding vooral betaald zou worden door verzekeringsmaatschappijen die de Weinstein Company vertegenwoordigen.

'Onder deze omstandigheden geld uit het fonds van de slachtoffers halen om de verdedigingskosten te betalen is ronduit aanstootgevend en we zijn oprecht geschokt dat u dit zou toestaan', luidt het nog.

Wat zegt de procureur-generaal?

Een woordvoerder van de procureur heeft ondertussen gezegd: 'Procureur-generaal James is standvastig geweest in haar streven naar gerechtigheid voor slachtoffers. Sinds de opkomst van beschuldigingen in 2017 heeft ons kantoor geprobeerd Harvey Weinstein verantwoordelijk te houden voor zijn gedrag tegen vrouwen. We hebben nog steeds als doel om deze dappere vrouwen de gerechtigheid te bieden die hen verschuldigd is en om te vechten voor de beste regeling die mogelijk is bij de faillissementsrechtbank.'

