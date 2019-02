Waarom vrouwen bijna nooit een soundtrack schrijven: 'We moeten meer moeite doen om hun werk te ontdekken'

Een terugblik op de Oscargeschiedenis maakt veel duidelijk: slechts drie vrouwen wonnen de Oscar voor Beste Soundtrack in 91 jaar tijd. Marilyn Bergman was met haar filmmuziek voor het drama Yentl van Barbra Streisand de eerste winnares in 1983. Het duurde dertien jaar vooraleer Rachel Portman er in 1996 met de tweede Oscar vandoor ging. Die won ze voor haar soundtrack van Emma dat gebaseerd is op het leven van Jane Austen.

